Rachael Kirkconnell ainda ‘surpreso’ pelo anúncio de colapso de Matt James

Rachael Kirkconnell Finalmente ele compartilhou seus pontos de vista sobre sua publicidade ruptura Com a alumínio da temporada 25 de bacharel Matt James. Depois de sair por quatro anos, o casal se separou em janeiro de 2025, com James confirmando as notícias inesperadas de sua divisão em um post no Instagram. O anúncio não apenas surpreendeu seus fãs, mas também confundiu Kirkconnell, que aparentemente ficou surpreso com as ações de seu ex -parceiro.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os recentes comentários de Rachael Kirkconnell sobre sua pausa com Matt James.

Rachael Kirkconnell abre sobre o anúncio de colapso de Matt James

Após 12 dias de silêncio de rádio completo, a celebridade de 28 anos finalmente compartilhou sua história de sua separação de James durante sua aparição em 28 de janeiro no Alex Cooper’s Ligue para seu pai podcast. Rachael Kirkconnell revelou que estava se dirigindo a um voo quando soube da publicação de James sobre seu rompimento.

“Literalmente, o avião está decolando e eu vejo sua publicação, e isso é tudo. Não tenho serviço nem nada pelas próximas 12 horas ”, disse ele. “Então, eu estou ficando louco porque, você sabe, eles me quebraram e agora, algumas horas depois, é para todos verem e ainda estou tentando processá -lo.”

Rachael Kirkconnell também confessou que ainda não processou sua pausa com James. “Ainda estou em choque total. Eu acho que é por isso que eu disse alguma coisa “, disseram os reality shows.”

Em 16 de janeiro, Matt James compartilhou uma publicação em Instagram e anunciou sua pausa com Rachael Kirkconnell para o mundo. A atualização surpreendeu a todos, especialmente porque James compartilhou publicamente suas intenções de iniciar uma família com Kirkconnell em novembro de 2024. Durante sua conversa com Cooper, Kirkconnell reiterou a mesma coisa, admitindo: “Conversamos sobre anéis, ele me disse há alguns meses Para salvar algumas coisas, escolhendo as coisas.

No entanto, Kirkconnell também destacou algumas razões que poderiam ter levado James a iniciar uma pausa entre os dois. “Havia apenas qualidades sobre mim que o preocupa com a esposa. No final do dia, há coisas com as quais não somos compatíveis ”, explicou.