Radhakishan Rao move o Tribunal Superior para anular o FIR emitido pela polícia de Panjagta

O ex -policial P. Radhakishan Rao mudou -se para o Tribunal Superior de Telangana em busca de um discurso para cancelar um caso criminal registrado contra ele após uma queixa de um empresário G. Chakradhar Goud.

Rao, que estava entre os réus e preso no caso de toques por telefone, pediu ao Tribunal Superior que permanecesse em todos os procedimentos adicionais no caso criminal reservado contra ele. O Sr. Chakradhaha Goud apresentou uma queixa à polícia de Panjagutta por Hyderab alegando Rao, enquanto trabalhava como DCP da Força -Tarefa do Comissário de Polícia de Hyderabad, implicava em casos falsos em 2023 na época do então ministro T. Harish Rao .

É provável que o pedido criminal apresentado pelo ex -policial seja ouvido em breve. Ele estava na prisão por quase 10 meses após sua prisão no caso de toques por telefone. O HC recentemente lhe deu fiança.