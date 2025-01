O Tottenham Hotspur desfrutou de uma excursão emocionante no final da fase da liga na Liga Europa, quando os homens de Ange Postecoglu estavam por 3 a 0 para os vencedores de Elfsborg. No entanto, sua vitória não ficou sem custo, já que os gigantes ingleses perderam o centro Radu Dragusin Devido a um ferida. Mas o que realmente aconteceu com o zagueiro romeno que o forçou a deixar esse jogo no meio?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a última doença da defensiva de 22 anos.

O que aconteceu com Radu Dragusin?

Radu Dragusin sofreu uma lesão no joelho durante a recente luta de sua equipe contra a equipe sueca de Elfsborg.

A partida viu o longo retorno do Mickey ir ao fundo do Spurs após um feitiço prolongado devido a problemas de aptidão física. No entanto, o Postecoglu decidiu seguir a rota de aviso e substituí -la pelo Dragusin logo após o meio período. O jovem Central jogou 20 minutos antes de descer para o chão depois de uma briga com o atacante oposto Jalal Abdullai. Na luta, Radu Dragusin acabou pousando desajeitadamente no joelho, sofrendo uma lesão. Ele foi posteriormente substituído por Dane Scarlett, 20, que abriu o placar para sua equipe.

Falando da lesão inesperada de Radu Dragusin, Posttecoglu disse: “Infelizmente, Radu foi ferido agora. Não tenho mais informações, mas não parecia bem desde que ele saiu, então só vamos esperar e ver, mas é decepcionante “, de acordo com Metrô.

Apesar do infeliz desenvolvimento de seu centro central, o Postecoglu parecia estar bastante impressionado com o desempenho de seus jovens jogadores. “Foi feito em Tottenham hoje à noite. Brilhante para o clube. Estou certo de que existem treinadores da Academia que vão dormir hoje à noite.

Com seu problema no joelho, Radu Dragusin se torna o último jogador a pousar na lista de lesões em constante expansão ao Tottenham Hotspur. No momento da redação deste artigo, os serviços dos defensores djam Spence, Cristian Romero e Destiny Udogie estão faltando. Além disso, o goleiro da primeira escolha, Guglielmo Vicario, Wilson Odobert, Timo Werner, Brennan Johnson, Dominic Solanke e James Maddison também estão fora de preocupações de condicionamento físico.