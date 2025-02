A temporada 2024-25 do Tottenham Hotspur está desmoronando rapidamente, já que os gigantes ingleses agora perderam outro jogador-chave para ferida na forma de Radu Dragusin. Apesar do fígado do Liverpool na fase da semifinal da Copa EFL, os Spurs estão atualmente em uma humilde 14ª posição na tabela da Premier League.

Embora grande parte da forma de arremesso do Tottenham tenha muito a ver com suas lutas, os problemas de condicionamento físico que consistem em atores fundamentais como o dragusin não ajudaram em toda a causa do traje do norte de Londres. Com o centro romeno agora pronto para se submeter a uma cirurgia para tratar sua lesão na ACL, os fãs se perguntaram o que aconteceu com Radu Dragusin.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a última doença do defensor de 23 anos.

Como Radu Dragusin foi ferido?

Radu Dragusin sofreu uma lesão no LCA no joelho na recente vitória da Liga Europa do Tottenham contra Elfsborg.

Nesse jogo, o ex -homem de Gênova, que chegou ao campo como um substituto da parte do tempo, bateu no joelho depois de colidir inadvertidamente com o atacante Jalal Abdullai. A briga acabou que Dragusin sofreu uma lesão, que forçou o chefe dos Spurs, Ange Postecoglu a tirar o defensor do campo em favor do Alero Dane Scarlett de 20 anos. A mudança acabou trabalhando para o traje em inglês desde que Scarlett abriu o placar para o Tottenham logo após sua introdução.

Com Radu Dragusin agora julgado por ter sofrido uma lesão na ACL, o promissor centro atrasado provavelmente passará por muito tempo na tabela de tratamento. Portanto, Dragusin agora se junta a outros defensores do Spurs Cristian Romero e Destiny Udogie na lista de lesões. Além disso, o Tottenham também carece do primeiro goleiro da Option, Guglielmo Vicario, Dominic Solanke, Brennan Johnson e James Maddison devido a problemas de aptidão física.

O Hotspur do Tottenham, com lesões, agora enfrentará o Liverpool na segunda etapa das semifinais da Copa da EFL enquanto procura terminar sua carreira estéril com talheres.