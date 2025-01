Raffi Ahmad compra novamente um carro chinês, desta vez o preço chega a 500 milhões

VIVA – Raffi Ahmad é uma celebridade importante cujo hobby é o automotivo. Na sua garagem encontra-se uma enorme coleção de motos e carros no valor de milhares de milhões de rúpias e dominada por marcas premium da Europa.

O artista e enviado especial do presidente também possui vários supercarros, desde uma Ferrari e um Lamborghini, até um carro superluxuoso fabricado na Inglaterra, especificamente um Rolls-Royce, e um Mercedes-AMG G63.

Embora o interesse de Raffi Ahmad por carros seja bastante significativo, isso não significa que ele não preste atenção aos carros de outras marcas. O marido de Nagita Slavina já usou várias vezes um carro chinês.

Esses carros chineses são uma forma de backup, incluindo o Wuling Air EV e o Binguo EV, que foram modificados para o evento Indonesia Modification Expo. Depois, há o Chery Omoda E5 e o Aletra L8.

Por meio da Gaikindo Jakarta Auto Week, ou GJAW 2024, Raffi Ahmad afirmou ter adquirido uma unidade do carro elétrico Aletra L8 de marca local cujos produtos são fabricados pela Geely com status de importação da China.

Além disso, mais uma vez Raffi Ahmad foi visto comprando um carro chinês, mas de marca diferente. Através de um upload no Instagram @johnnathansalim, o artista de Bandung propôs um BAIC BJ40 Plus branco.

“Um bom começo para 2025. “Muito obrigado AA Raffi que comprou o BAIC BJ40”, escreveu o post status, citado na quarta-feira, 8 de janeiro de 2025.

Não se sabe sobre o status da compra do carro, ou se é apenas um endosso. No entanto, os carros chineses comercializados pela PT JIO Distribution Indonesia (JDI) como seu braço de vendas têm preços de até 500 milhões de rupias.

O BJ40 Plus é um elegante veículo com tração nas quatro rodas, também conhecido como 4X4, com modelo e design elegantes, aparência atraente e robusta e pode dar uma forte impressão machista.

O BJ40 Plus é o primeiro carro chinês a participar múltiplas vezes no campeonato de rali mais difícil do mundo, o Paris-Dakkar. Para o mercado indonésio, este carro estilo jipe ​​custa IDR 783 milhões na estrada.

Quanto ao motor, o BJ40 Plus está equipado com um motor a gasolina DOHC turboalimentado de 4 cilindros, 16 válvulas e 2.000 cc, que pode produzir 221 cv de potência e 380 Nm de torque.

A enorme potência é canalizada através de uma transmissão automática de 8 velocidades proveniente da Alemanha, ZF Friedrichshafen.

O sistema de tração integral é uma caixa de transferência eletrônica com bloqueio do diferencial traseiro da Borg-Wagner Germany, que é supostamente capaz de atravessar terrenos acidentados.