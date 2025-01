Raffi Ahmad, que simplesmente cria conteúdo para mostrar um carro novo a Andre Taulany, usa Patwal

Jacarta – Raffi Ahmad esteve recentemente sob os holofotes porque o seu carro RI 36 se tornou viral ao ser escoltado por um guarda considerado arrogante. Agora, este famoso artista foi pego usando patwal por motivos de conteúdo.

Conforme visto por VIVA Otomotif no YouTube RANS Entertainment, na sexta-feira, 17 de janeiro de 2025, Raffi Ahmad foi preso novamente, escoltado por patrulheiros ou patwals. Infelizmente, esse controle não é tarefa do Estado.

Raffi Ahmad é, de facto, o enviado especial do presidente para a geração jovem e os trabalhadores das artes. No vídeo, Raffi pode ser visto dirigindo o mais recente Suzuki Jimny.

 Raffi Ahmad mostra seu novo carro

O marido de Nagita Slavina admitiu que queria mostrar seu novo carro a André Taulany. Onde, os dois costumam brigar por causa de suas coleções de veículos.

“Quero ir na casa do Andre Taulany. Quero mostrar que tenho um bom carro, porque vi que no vlog do Andre Taulany tinha o Boy William”, disse Raffi Ahmad no vídeo.

No caminho para André Taulany ouvia-se o típico som de buzina das motocicletas de escolta. Até que finalmente, antes de chegar na casa de André Taulany, avistou a motocicleta Patwal na frente do carro de Raffi Ahmad.

 Motor Patwal quando Raffi Ahmad mostra seu novo carro para Andre Taulany

Essa situação deixou os internautas maravilhados, pois Raffi não estava em serviço estadual e não usava carro oficial. “A salva correu bem, descobriu-se que havia uma grade com um nariz na frente”, escreveu um internauta na coluna de comentários.

Regras de controle de tráfego

No site oficial da Polícia Nacional afirma-se que as normas da lei prevêem a possibilidade de determinadas pessoas ou veículos utilizados para determinados fins terem prioridade na utilização das vias para circulação.

Na Portaria Governamental (PP) nº 43 de 1993, artigo 65, parágrafo 1º, consta que os usuários das vias são obrigados a priorizar por ordem de prioridade, incluindo caminhões de bombeiros no exercício de suas funções, ambulâncias que transportam enfermos e veículos de assistência ao trânsito. acidentes.

Depois, os veículos do Chefe de Estado (Presidente e Vice-Presidente) ou de governos estrangeiros convidados de Estado, os comboios para entrega de corpos, os comboios ou desfiles de veículos para pessoas com deficiência, bem como os veículos utilizados para fins especiais ou para transporte itens especiais. .

O artigo 134 da Lei nº 22 de 2009 sobre Trânsito e Transporte Rodoviário (LLAJ) regulamenta os veículos que têm direito de preferência nas estradas. Os veículos que têm direito de preferência na estrada com base no artigo 134 da Lei LLAJ são:

Veículo de combate a incêndio

Ambulância

Veículos que prestam assistência em acidentes de trânsito

Veículo de liderança de agência estadual

Veículos de líderes e funcionários estrangeiros.

cortejo fúnebre

Comboios e veículos para determinados fins