Rague Ramakrishna Raju identifica o principal acusado no caso de ‘tortura sob custódia’

Em um avanço significativo no caso relacionado à suposta tortura sob custódia do CID, K. Ra Ramakrishna Raju, vice -presidente da Assembléia Legislativa de Andhra Pradesh, identificou o principal acusado no caso durante a parada de identificação feita em Guntur. Juiz distrital no domingo.

O Sr. Ramakrishna Raju identificou Kamepalli Tulasibabu, mesmo enquanto o fizeram junto com outros com características físicas semelhantes.

O caso remonta ao mandato anterior do governo do YSRCP, quando o Sr. Ramakrishna Raju era membro do Parlamento do partido no poder.

Indo para a mídia depois de comparecer à roda de identificação, Rague Ramakrishna Raju disse: “Eu reconheci o homem que me atacou, apesar de ter coberto seu rosto com um lenço durante o incidente”.

A roda de identificação marca uma etapa crucial para promover a pesquisa sobre a suposta agressão sob custódia e garantir a responsabilidade por atos de brutalidade sob custódia. Ações legais adicionais baseadas na identificação e nos testes coletados são esperados.

Rague Ramakrishna Raju também apontou que a polícia ainda não havia prendido o principal acusado do caso.