Rahm Emanuel: Trump ajudando a alcançar o sonho de Stalin com os...

O ex-embaixador dos Estados Unidos no Japão Rahm Emanuel disse que o presidente Trump está ajudando a alcançar o sonho do ex-ditador da União Soviética Joseph Stalin com suas ações recentes que cercam a guerra russa-ucranina.

Emanuel ingressou na terça -feira “Ganchos de barril“Podcast com os estrategistas democratas David Axelrod e Mike Murphy para discutir a administração das conversas de paz de Trump e a preocupação que se estende à Europa enquanto culpava a guerra contra o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Murphy argumentou que os russos estão fazendo “danças divertidas” porque estão felizes que o secretário de Estado Marco Rubio se dedicou a negociações com a Rússia, enquanto a Ucrânia estava em grande parte de lado nos últimos dias.

“Seu objetivo número um da … Segunda Guerra Mundial é dividir a OTAN e arruinar a Aliança Atlântica, para a qual, é claro, Trump é um grande trunfo”, disse Murphy.

Emanuel interveio e concordou com Murphy.

“De Joseph Stalin, esse tem sido o objetivo único, e um presidente americano alcançou o sonho molhado de Joseph Stalin”, disse ele.

Murphy argumentou que o governo Trump está cumprindo “todos os objetivos da política externa russa”, dando -lhes negociações bilaterais sem conceder nada.

“Se eu fosse os europeus, diria: ‘Ótimo, estamos chegando. Vamos sentar (em) nessa negociação ”, disse Emanuel. “Porque eles precisam chegar à mesa, porque a equipe dos Estados Unidos precisa de supervisão de adultos”.

Trump culpou Zelensky pela guerra à guerra, dizendo que nunca teria começado se tivesse sido presidente nos últimos quatro anos. Trump fez uma campanha para terminar a guerra e indicou que chegar a um acordo com a Rússia é uma alta prioridade, argumentando que o número de mortos não pode ser aumentado.

Mas as ações de seu governo confundiram alguns líderes na Europa Ocidental, além de Zelensky, porque deixaram de lado uma Rússia no Ucrânio.

Os senadores do Partido Republicano também desconfiam da guerra de guerra nesta semana entre Trump e Zelensky.

