Rahul Easwar propõe comissão para homens em Kerala

O ativista social Rahul Easwar propôs a formação de uma comissão para homens em Kerala nas linhas da Comissão de Mulheres de Kerala e da Comissão de Juventude do Estado de Kerala como uma plataforma para “homens que enfrentam casos manufaturados”.

Ele disse que planeja transferir a idéia para a Assembléia Legislativa do Estado com a ajuda do MLA Eldhose Kunnapillil, que supostamente está no “fim dos recebimentos” deste caso.

Anteriormente, a polícia central de Ernakulam reservou o Sr. Easwar acusado de insultar a modéstia de uma mulher com base em uma queixa de um ator.

O caso foi registrado nos termos da seção 79 de Bharatiya Nyaya Sanhita (palavra, gesto ou ato destinado a insultar a modéstia de uma mulher) e a seção 67 da lei.

Anteriormente, o Tribunal Superior de Kerala, ao se livrar da declaração de fiança antecipada do Sr. Easwar, ordenou à polícia que, se algum caso fosse registrado contra ele por um crime que não está em uma queixa do ator, então dois deveriam receber semanas ” Aviso anterior antes de uma ação coercitiva contra ele ser tomada. O ator o acusou de segurança cibernética por iniciar a ação contra o empresário Boby Chemmanur.