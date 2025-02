Rahul Gandhi chama o orçamento da União 2025 de ‘Band-Aid for Bullet Wound’

Líder da oposição no Lok Sabha Rahul Gandhi durante a sessão de orçamento do Parlamento em 1º de fevereiro de 2025. Crédito da foto: PTI

O líder do Congresso, Rahul Gandhi, no sábado (1 de fevereiro de 2025) criticou o orçamento da União de 2025 dizendo que o centro não tinha idéias para resolver a “crise econômica”.

“Uma curita para ferimentos a bala! No meio da incerteza global, a resolução de nossa crise econômica exigiu uma mudança de paradigma. Mas esse governo está falido com idéias ”, disse Gandhi em uma publicação sobre X.

Enquanto isso, o chefe do Congresso, Mallikarjun Kharge, disse que o orçamento é uma “tentativa do governo do módulo de enganar as pessoas”.

“Nos últimos 10 anos, o governo de Modi levantou ₹ 54,18 lakh, que terá que ser uma economia de ₹ 80.000 por ano. Ou seja, apenas ₹ 6.666 por mês! Ele disse em uma publicação X.

Ele também alegou que o governo zanvou o esquema de fabricação na Índia na missão de fabricação nacional de “esconder seus defeitos”. Ele disse que vários outros anúncios também eram assim.

Ele também disse que não havia nada no orçamento para os jovens, empoderamento de mulheres, pobres e minorias. “Apesar da inflação desencadeada, o orçamento do MGNREGA permanece o mesmo. Nada foi feito para aumentar a renda dos trabalhadores ”, disse ele.

O líder do Congresso, Jairam Ramesh, disse que o orçamento não abordou alguns problemas importantes. “A economia sofre quatro crises relacionadas, i. Salários de saia reais, ii. Falta de flotabilidade no consumo de massa, iii. Taxas de investimento privado lento, iv. Um sistema GST complexo e complicado. O orçamento não faz nada para abordar essas doenças. O único alívio foi para os contribuintes. Resta ver que impacto real isso terá sobre a economia “, afirmou.