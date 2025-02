Rahul Gandhi obtém uma isenção permanente da aparência judicial em caso de difamação, apresenta a aplicação para mudar a natureza do julgamento

Na terça -feira, um Tribunal de Pune concedeu uma isenção permanente do aparecimento do vice do Congresso Rahul Gandhi em um caso de difamação apresentado em seus supostos comentários objetáveis ​​sobre o ideólogo de hindutva vd Savarkar, citando sua segurança de nível superior e o líder do estado da oposição da oposição . Foto do arquivo | Crédito da foto: Shashi Shekhar Kashyap

O zagueiro Milind Pawar, que representa Gandhi (54), mudou -se para Gandhi (54) uma solicitação que busca uma isenção permanente que busca perante o Tribunal Especial de MP/MLA, que representa Gandhi (54) no caso de difamação, no mês passado, no mês passado .

Pawar disse na terça -feira que transferiu outro pedido para fazer deste “julgamento sumário” em “julgamento de chamada”, para que referências e evidências históricas possam ser discutidas no tribunal.

O “julgamento de chamada” que implica um interrogatório detalhado é um longo procedimento legal em comparação com o “julgamento de resumo”.

O caso, no qual o líder do Congresso obteve fiança no mês passado, foi apresentado por um parente Savarkar.

Amol Shinde, magistrado judicial (primeira classe) que preside o Tribunal Especial para MP/MLA, em sua ordem, declarou que o réu é o líder da oposição no Lok Sabha e deve participar de várias reuniões.

Levando em consideração que ele é um “z-plus” protegido e leva em consideração as despesas incorridas em seus acordos de segurança (durante a visita de Pune) e também um problema de lei e ordem, se ele participar da audiência, o tribunal concede isenção permanente a Rahul Gandhi apareceu no caso, dizia o pedido.

No mês passado, o tribunal teve fiança Rahul Gandhi depois que ele praticamente apareceu diante dele no caso apresentado em uma queixa de um neto Savarkar.

A denúncia surgiu de um discurso que o líder do Congresso deu em Londres em março de 2023, onde fez certos comentários sobre o lutador pela liberdade citando um livro escrito por ele.

Satyaki Savarkar, Netrino Nieto, o ideólogo de Hindutva, havia apresentado uma queixa em um tribunal de Pune contra o vice -adjunto do Congresso. Na denúncia, ele alegou que Gandhi, em seu discurso em Londres, declarou que Vd Savarkar havia escrito em um livro que ele e cinco de seus amigos atingiram um homem muçulmano e ele (Savarkar) se sentiu feliz.

De acordo com a denúncia, VD Savarkar não escreveu isso em nenhum lugar do livro e os comentários de Rahul Gandhi foram difamatórios.

“Levando em consideração os fatos (citados pelo advogado de Rahul Gandhi), este Tribunal considera que o réu é o líder da oposição em Lok Sabha. Ele tem que participar de muitos programas … Ele está protegido pela segurança das despesas de segurança. .

A próxima audiência judicial no assunto ocorrerá em 25 de fevereiro.

A defesa, na declaração que busca isenção ao deputado do Congresso, também declarou que o autor (Satyaki Savarkar) afirma ser um descendente de Vd Savarkar, que foi nomeado co-conspirador no assassinato de Mahatma Gandhi. Embora o ideólogo de Hindutva tenha sido absolvido pelo tribunal, seu coacusado e o assassino de Mahatma Gandhi, Nathuram Godse, a quem ele entregou a sentença de morte, pertencia a Pune, argumentou a defesa.

O pedido de defesa declarou que o prédio do Tribunal Distrital de Pune era um monumento histórico e que alguns anos atrás havia uma “ameaça para bombardear” a estrutura.

“É também um fato que, no passado, um assassinato havia sido realizado nas instalações do Tribunal Distrital de Pune. Recentemente, a segurança no tribunal distrital de Pune foi interrogada. As investigações anteriores revelaram que os militantes haviam visitado as instalações do Tribunal por cometer assassinato de um réu que estava sob custódia judicial e os defensores e os juízes expressaram sérias preocupações com a segurança “, disse o apelo.

Sangram Kolhatkar, um advogado que representa Satyaki Savarkar, disse que, embora o tribunal tenha permitido a declaração de isenção permanente, eles se opuseram a referências difamatórias sobre Pune e sua projeção incorreta pela equipe de defesa.

“Temos fortes objeções aos motivos citados para buscar a isenção, pois Pune é inseguro e perigoso, o prédio da corte de Pune é inseguro”, disse ele.