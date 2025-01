As autoridades de Lokayukta fizeram um ataque matinal em alguns funcionários de Belagavi em 31 de janeiro. Eles incluem Sachin Minded, sub-registro com Anagol no Distrito de Belagavi, e Sanjay Durgannanavar, veterinário.

Uma equipe fez ataques nas residências desses funcionários em Belagavi e em Khavatakoppa, disse Fuentes.

Publicado – 31 de janeiro de 2025 09:43

Fonte