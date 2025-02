Rais de carros manuais que vão parar na produção deste ano, existe o seu favorito?

Yakarta, vivo – A transmissão manual está se aproximando da extinção. No passado, um carro com três pedais era a primeira opção para os motoristas que procuram mais sensações de condução esportiva e conectadas diretamente ao motor.

Mas agora, vários fabricantes automotivos um por um começaram a eliminar as opções manuais de seu alinhamento.

As razões são diversas, variando da demanda que continua a diminuir a tecnologia de transmissão automática que é cada vez mais sofisticada e eficiente.

Como resultado, para os motoristas acostumados à embreagem, a escolha de carros manuais no mercado é mais fina. Para as pessoas que ainda são leais à transmissão manual, essa notícia é certamente decepcionante.

Aqui estão algumas opções manuais de carros que interromperão a produção em 2025, ele relatou VIVA Na página Motor1:

Honda Hatchback Civic



Embora o Civic Si e o Tipo R ainda estejam disponíveis com transmissão manual, a Honda eliminou a opção de seis hatchback cívicos padrão.

Agora, a única transmissão disponível neste modelo de cinco dotas é o CVT.

O Civic Hatchback Sport é baseado em um motor de 2,0 litros com 150 hp, enquanto a variante híbrida usa um motor de eletrificação de 2,0 litros com energia de 200 hp.

Jeep Gladiator

O Jeep Gladiator é uma das últimas pílulas que ainda oferece transmissão manual. No entanto, para o modelo de 2025, a opção interromperá oficialmente a produção.

Jeep anunciou sua decisão desde setembro do ano passado, junto com o lançamento do modelo mais recente.

Agora, a única opção de transmissão é automática de oito velocidades combinada com um motor V6 de 3,6 litros alimentado por 285 hp e um torque de 260 lb-ft.

Kia Forte/K4

O nome Kia Forte é oficialmente retirado e, com ele, ele também perdeu a opção de transmissão manual. Até 2024, o modelo GT ainda é oferecido com uma transmissão de seis velocidades.

Agora, o Kia o substitui pelo K4, que está disponível em duas opções: modelos padrão com CVT e 140 hp de potência, bem como variantes de linha Turbo GT que possuem uma transmissão automática automática de oito velocidade com energia de 190 hp.

Mini Cooper

Mini entra em uma nova era sem transmissão manual. Toda a linha Cooper, incluindo o modelo icônico de John Cooper, que perdeu a opção de seis velocidades.

Por outro lado, o Mini agora oferece apenas uma transmissão de embreagem dupla de sete velocidades, que pode ser combinada com um motor de 161 hp em uma variante padrão ou 201 HP no modelo S.

Volkswagen GTI

A Legenda da Hatch Hot, Volkswagen GTI, finalmente deixou uma transmissão manual em 2025. A VW substituiu -a por uma transmissão de embreagem dupla de sete velocidades combinada com um motor turbo de 2,0 litros com 241 hp.

Volkswagen Golf R.

Como o GTI, o Volkswagen Golf R também está disponível com transmissão automática. O modelo 2025 usa uma embreagem dupla de sete velocidades combinada com um motor turbo de 2,0 litros com 328 hp, um aumento de 13 hp em comparação com o modelo anterior.

Volkswagen Jetta

A opção de transmissão manual da Volkswagen Jetta foi oficialmente eliminada. A partir de 2025, o Jetta padrão está disponível apenas com uma transmissão automática de oito velocidade.

No entanto, para os ventiladores de transmissão manual, ainda há esperança, a arena variante da GLI Jetta ainda mantém a opção.