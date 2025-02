Raisa atual A Dewa 19, Ahmad Dhani disse que o casamento de Al Ghazali-Alissa seria um casamento mais real

VIVA -Ahmad Dhani revelará abertamente que seu filho mais velho proporá oficialmente seu amante Alyssa Daguise em 16 de junho de 2025 e seguido por uma recepção também Baixe a filha -in -law 17 de junho de 2025.

Sabe -se que o evento é realizado com o conceito tradicional javanês e será realizado em Yakarta. Para o conceito de baixar o filho, em 17 de junho, ele disse que Ahmad Dhani concordará com sua escolha.

Porque Dhani acredita que o filho sabe como seu gosto em celebrar uma celebração. Vamos continuar deslocando o artigo completo abaixo.

“Se você baixar a filha – -inlaw, com 17 anos, ambos entendem que os gostos do pai já sabem.” Ele disse que, quando foi recebido pela equipe de mídia na área de Fatmawati, no sul de Yakarta, na segunda -feira, 17 de fevereiro de 2025.

 Al Ghazali e Alyssa Daguise

Não pare por aí, Dhani também vazou que uma série de cantores famosos apareceria no casamento do filho que estava planejado para ser transmitido em uma das estações de televisão particulares.

Alguns nomes de cantores, incluindo Dewa 19, Raisa, um sênior de Sworddut Elvi Suckaesih.

“Dewa, Raisa Gig, Vina Panduwinata se apresenta, concertos de Elvi Sukaesih, tudo o melhor é o melhor concerto”. Conecte.

Por outro lado, o homem que agora serve como membro da Comissão da Câmara dos Deputados da Indonésia X da facção de Girona também disse que o casamento da criança excederá a verdadeira procissão do casamento no casamento no Reino Unido.

 Ahmad Dhani participou do casamento de Atta-Aurel com seu filho mais velho, Ghazali

“Acho que é mais do que real, acho que Royal não é o caso”. disse.

Enquanto isso, relacionado à figura de Alyssa Daguise, Ahmad Dhani admitiu que a figura de sua filha foi incluída nos critérios como filho dos sonhos. Além de ser bom, disse Ahmad Dhani Paras, a bela Alyssa, fez com que ele dê a bênção casada.

“Alyssa é boa. (O que me deixa seguro) para mim com os olhos, os olhos dos olhos que, como beleza e Alyssa, são lindos, Alyssa é linda. Sim, (filha ideal – -inlaw), eu disse Muitas vezes, Alyssa é a criatura mais bonita nascida em 1998 “. disse.

Para obter informações, sabe -se que Ghazali e Alyssa Daguise têm um relacionamento de detalhamento há 8 anos. Ambos tiveram uma aventura pela primeira vez em 2016.

Mas ambos decidiram se separar em 2022.

Dois anos depois, o tema dos dois retornou àqueles que as redes sociais estavam preenchidas com redes sociais, até finalmente em setembro de 2024, propuseram a Alyssa em Lake como Itália.