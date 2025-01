Raiva israelense: “fotos de horror” para libertar reféns. Ônibus com palestinos de graça recebidos Ramallah Ovace

Os reféns israelenses Arbel Yehud e Gadi Moses foram entregues pelo Hamas e pela Jihad Islâmica à Cruz Vermelha. As imagens transmitidas por Al Jazeera mostraram o rosto assustado de Arbel, enquanto ele mal conseguia andar por causa da multidão excepcional que estava empurrando a linha de terroristas que a protegeram na passagem em direção aos veículos da Cruz Vermelha.

Toda a cerimônia de entrega de reféns ocorreu na atmosfera de tensão. Yehud e Moisés chegaram ao ponto de libertação em Khan Youunis, no sul de Gaza, nos veículos da jihad islâmica palestina, que continuou seus esforços por causa da enorme multidão de milícias e civis.

A multidão de civis estava esperando por eles do lado de fora da casa destruída Hamas Yahya Sinwar, morta por IDF em outubro passado. Muitos deles venceram as bandeiras do Hamas e da Jihad Islâmica, e muitos deles questionam o perigo, subiram para edifícios bombardeados e permaneceram perigosamente no equilíbrio do vazio. A bandeira do Hamas e a jihad islâmica palestina estão por toda parte e a clareira está superlotada com militantes armados. Esta é a primeira edição do refém que ocorre no sul de Gaza.

Agam Berger, o primeiro refém liberado hoje em Gaza – Notícias – Ansa.it Traga o palco para Jabalia e depois entregue à Cruz Vermelha. Agora a jihad islâmica deve libertar Arbel Yehoud e Gadi Moses.

Yehud, Moisés e cinco reféns tailandeses saíram dos veículos islâmicos palestinos para a Jihad em Khan Youenis, no sul de Gaza, cercados por uma multidão em torno de um comboio com gritos e assobios. Yeud, refém alemão-israelense de 29 anos, foi forçado a andar entre a multidão até a Cruz Vermelha. Ele relata a Jaseer, que mostra “imagens dramáticas de transmissão”. Moisés, 80 anos, foi protegido pela milícia do Hamas da enorme pressão da multidão que o empurrou com cuidado.

Posteriormente, o exército israelense e Shin Bet confirmaram que dois reféns israelenses e cinco tailandeses foram entregues à Cruz Vermelha e foram levados ao ponto de se encontrar com o exército israelense dentro do cinturão de Gaza e depois entraram no território de Israel e indo em direção ao primeiro Ponto de recepção no Gazette.

IDF e Shin apostam relatam que Arbel Yehud e Gadi Moses conhecem suas famílias, e cinco tailandeses – Sathin Swankham, Phonghsak Theinna, Banawat Saitheo, Serion Whatchara e Sigsak Lamanao –

Governo de Bangkok.

Ônibus com palestinos de graça recebidos Ramallah Ovace



Havia dois ônibus com os palestinos libertados de Israel a bordo. Os jornalistas notaram isso no local.

Morgantini e jornalista do sol pararam perto de Hebron



Luisa Morgantini, 84 anos, era a polícia israelense em um tubo, ao sul de Hebron porque entrou na “área militar”, 84 anos, porque entrou na “área militar”. Roberto Bongiorni, que estava com ela, também foi preso por um jornalista da Sole 24ore. Ambos foram levados para uma delegacia de Kiryat Arba. Eles devem ser liberados em breve – dependendo do que aprendem das fontes de farnesina – também por causa da intervenção da embaixada da Itália de Tel Aviv e do consulado em Jerusalém.

Detenção palestina deixa a prisão israelense



O comboio de prisioneiros palestinos que tiveram que sair horas atrás deixou a prisão israelense logo após as 16:00. Anteriormente, o lançamento foi adiado até que Israel tenha recebido seguro de que o próximo refém terá métodos seguros para sequestrar os sequestrados. A mídia local relata.

Israel, “Garantias de mediadores de afastamento seguro dos reféns”



“Os mediadores se comprometeram a garantir uma partida segura para sequestrar durante o próximo lançamento de reféns”. Isso foi afirmado pelo Gabinete do Primeiro Ministro Benyamin Netanyahua e acrescentou: “Israel insiste em que ele aprenderá a lição e que haverá atenção especial ao retorno seguro de nosso seqüestro no futuro”.

Acordo sobre prisioneiros palestinos, gratuitamente nas próximas horas



Fontes israelenses confirmaram que um acordo sobre a libertação de prisioneiros palestinos programados para a troca de hoje com reféns e atrasados ​​pelo primeiro -ministro Netanyahu para pinturas de Gaza. A YNET relata que ele acrescentou que o comunicado deve ser realizado nas próximas horas.

Netanyahu adiará o lançamento de terroristas palestinos



“O primeiro -ministro israelense Benyamin Netanyahu e o ministro da Defesa Israel ordenaram a demissão dos terroristas palestinos programados para hoje até uma certa libertação do refém nos próximos estágios. Israel pede ao intermediário que obtenha esse seguro ”. Isso foi comunicado pelo Gabinete do Primeiro Ministro.

Ben Gvir, as imagens de Gaza mostram falha total



“Estamos felizes e entusiasmados por devolver Agam, Arbel e Gadi, mas imagens chocantes de Gaza apontam que não é uma vitória absoluta, mas um fracasso completo de Israel, com um acordo sem precedentes”: disse o ex -ministro e vice -de -adjunto ultradestra Ben Gvir. De acordo com Ben Gvir, “o governo poderia ter parado a sede de sangue, que agora está tentando ouvir nosso refém, bloqueando a ajuda e esmagá -los militares, desde que os faça liberar nossos prisioneiros, mas escolheram o caminho para a rendição ao humano monstros “.

Israel atrasa a libertação de prisioneiros palestinos



A fonte da segurança israelense afirma que os “níveis políticos” foram admitidos no atraso do palestino detido pela prisão de ofertas na troca de três reféns israelenses após “reféns chocantes a Chan Youenis”. Os ônibus com prisioneiros foram inicialmente parados no local e depois retornaram à prisão.

“Fotos de horror”, protesto de Israel



O governo israelense enviou um relatório furioso aos mediadores do Catar sobre os métodos de liberação de Arbel Yehud e Gadi Moses, forçados a se mover por uma multidão esmagada e caos antes de ser entregue à Cruz Vermelha, e os vídeos definidos chegaram de Khan Youunis ‘ fotos de horror ‘. A mídia israelense relatou isso.

“Com grande gravidade, vejo pinturas chateadas durante o lançamento de nosso refém sequestrado, alguém que ousa machucar será punido. “Isso foi dito pelo primeiro -ministro israelense Benyamin Netanyahu.

