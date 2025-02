Rajat Patidar nomeou Capitão RCB para IPL 2025

Bangalore (RCB) por Royal Challenger nomeou Rajat Patidar como seu novo capitão para a próxima temporada da Premier League do Premier 2025 na quinta -feira (13 de fevereiro de 2025).

O ex -padrão do RCB e a estrela Kohli em uma mensagem de vídeo em X disse: “Eu e os outros membros da equipe ficaremos logo atrás de você”.

𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐊𝐨𝐡𝐥𝐢 𝐀𝐩𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐬! 💌 pic.twitter.com/dgjdlm8zcn – Royal Challengers Bengaluru (@rcbtweets) 13 de fevereiro de 2025

“Do jeito que você cresceu nesta franquia e da maneira como você agiu, você fez um lugar no coração de todos os fãs do RCB. Isso é muito merecido ”, acrescentou Kohli.

Patidar foi registrado pela RCB em 2021. O batedor de mão direita representou a equipe em 27 jogos do IPL, marcando 799 corridas para uma média de 34,74.

Patidar estava entre os jogadores do RCB antes do leilão e tem a experiência de liderar Madhya Pradesh no troféu Syed Mushtaq Ali e no Vijay Hazare Trophy.

Patidar, 31, guiou Madhya Pradesh para a final da SMMA, onde perderam para Mumbai por cinco postigos.

Foi também o segundo corredor mais alto, atrás de Ajinkya Rahane, com 428 de 10 jogos para uma média de 61 e uma taxa de ataque de 186,08.