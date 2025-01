Rajya Sabha Presidente, Jagdeep Dhankar, aceita a renúncia de Vijaya Sai Reddy

O presidente de Rajya Sabha, Jagdeep Dhankar, aceitou a renúncia do Partido do Congresso do YSR (YSRCP) V. Vijaya Sai Reddy a renúncia no sábado.

O Sr. Vijaya Sai Reddy declarou na plataforma de mídia social ‘x’ que o Sr. Dhankhar ficou feliz em aceitar sua demissão com efeito imediato e registrar adequadamente os procedimentos.

Em outra mensagem na plataforma de mídia social, Vijaya Sai Reddy disse que não estava ingressando em nenhum partido político e que sua demissão não era para chegar a nenhum cargo ou posição, benefício ou ganho monetário.

“A decisão é completamente pessoal. Não há pressão, coerção ou influência indevida em mim. Sempre estarei em dívida com a família YS Rajasekhar Reddy, que me apoiou por quatro décadas e em três gerações, disse ele.

Ele agradeceu ao presidente do YSRCP, YS Jagan Mohan Reddy, por lhe dar a oportunidade de servir como membro do membro de Rajya Sabha duas vezes, já Ys Bharati por ajudá -lo a alcançar novos patamares na política.

“Eu poderia ter tido diferenças políticas com o TDP, mas não há problemas pessoais com N. Chandrababu Naidu e sua família. Minha amizade com Pawan Kalyan é para sempre ”, disse ele, acrescentando que sua abordagem estaria na agricultura no futuro.