Raker com Sainck, Verrell espera que o professor de Tukin não seja cortado

Yakarta, vivo – Membro da Comissão da Câmara dos Deputados X, Verrell Bramasta participou de uma reunião conjunta de trabalho no ditado no edifício do Parlamento de Yakarta. Naquela ocasião, Verrell apreciou a maneira como o ministério lidando com os cortes no orçamento. No entanto, Verrell destacou os pontos relacionados ao corte das tarefas dos professores.

A Comissão da Câmara dos Deputados X entende as dificuldades do Ministro da Educação e Santos relacionados aos cortes no orçamento. No entanto, o tema do professor Tukin deve ser considerado para não ser afetado pela eficiência orçamentária.

“Entendo a dificuldade de ditar o corte do orçamento. No entanto, acredito que os problemas dos problemas relacionados ao programa devem ser abordados com sabedoria. Agradeço os esforços de eficiência feitos, mas não deixam que essa política realmente tenha um impacto direto nos professores, especialmente relacionado às tarefas que foram adiadas há muito tempo.



O orçamento de subsídio do professor não é suficiente para pagar os atrasados ​​de Tukin. Se for exposto à eficiência, a solução será mais difícil.

“As tarefas do professor que não estão anexadas PNs são apenas 2,70 T, enquanto os professores do PNS são 2,50 T. Espero que isso não seja eficiente. 2.7 T não é suficiente para completar os atrasos para os professores até agora, especialmente se eles forem reduzidos.

Verrell enfatizou que os direitos dos professores, funcionários públicos e não -PNs, têm sido obrigatórios na lei e não podem ser expostos à eficiência orçamentária.

“Tukin, o professor já está no mandato da lei nº 5 do artigo 80 de 2014 no ASN, que estabelece que os funcionários públicos têm direito a uma alocação de desempenho. Além disso, a Lei nº 14 de 2005 em relação aos professores também Enfatizou que os professores, funcionários públicos e privados, têm direito a tarefas profissionais ou professores para um salário básico de funcionários públicos.

 Professor Ilustração ensinando alunos.

Além disso, Verrell enfatizou que a tarefa do professor não era apenas um número no orçamento do estado, mas também uma forma de apreciação por sua dedicação na educação da nação.

“Devemos ver isso não apenas do lado do orçamento, mas também como uma forma de apreciação pelo desempenho de professores que contribuíram muito para o progresso da educação na Indonésia. Portanto, acho que uma melhoria maior é necessária do Mecanismos e discussões entre o Ministério da Educação e o DJ para que esse problema possa ser resolvido imediatamente.