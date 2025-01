Ramakrishna Mutt abre novo centro de estudos para exames competitivos

Pagando ₹ 300 por mês, aqueles que se preparam para exames competitivos podem levar seu material para o recém-inaugurado ‘Shri Sharada Devi Adyayana Kendra’ do Ramakrisha Mutt em Mangaluru, onde podem se preparar para os exames em um local fresco e sereno.

Cerca de 100 cubículos foram criados no Kendra, que está localizado acima do auditório Swami Vivekanananda do Mutt. Este Kendra substitui a Biblioteca Sharada Devi, que foi transferida para o mesmo prédio. “Aqueles que se preparam para exames competitivos podem estudar das 8h às 20h em uma zona silenciosa”, disse o coordenador do Mutt, Ranjan Bellarpady. O hindu.

O novo centro, que foi construído ao custo de ₹ 20 lakh em uma área de 2.000 pés quadrados, foi inaugurado na quinta-feira. Começará a operar a partir de segunda-feira, 20 de janeiro.

Bellarpady disse que os alunos vêm às instalações de Mutt para estudar no ambiente sereno de Mutt. Aproveitando esse interesse, o cão de rua alavancou fundos fornecidos por dois doadores de Bengaluru para criar um grupo de reflexão. Ao pagar ₹ 300, o aluno pode reservar uma cabine por um mês. São tomadas providências para que meninos e meninas se sentem separadamente e se preparem para os exames. Uma pessoa Mutt estará no centro para garantir que os alunos tenham um ambiente livre de perturbações. Haverá instalações de Wi-Fi e água potável, bem como vigilância CCTV, no novo centro.

Bellarpady disse que aqueles que se preparam para serviços públicos, KAS e exames bancários podem usar o novo centro. Dependendo das necessidades dos alunos, Mutt planeja fornecer o material de treinamento necessário em Kendra para referência dos alunos e também providenciar pessoal de treinamento. O Mutt também está considerando subsidiar a taxa de ₹ 300 para estudantes carentes, acrescentou.