Raman Rajamannan, rei da tribo Mannan, participará do desfile do Dia da República

O Ministro do Bem-Estar de Castas, Tribos e Classes Atrasadas, O Kelu, entrega o convite do Dia da República a Raman Rajamannan, rei da comunidade tribal Mannan, em Thiruvananthapuram na terça-feira. | Crédito da foto: ARRANJO ESPECIAL

Raman Rajamannan, rei da comunidade Mannan e único rei tribal de Kerala, participará do desfile do Dia da República em Delhi.

Segundo autoridades, o rei e sua esposa participarão do evento como convidados do departamento de Desenvolvimento das Tribos Programadas (SC). O Ministro do Bem-Estar das Castas, Tribos e Classes Atrasadas, O Kelu, entregou a carta-convite ao rei. Segundo as autoridades, esta será a primeira vez que um rei tribal participará do desfile do Dia da República em Delhi. O departamento de Desenvolvimento de SC cobrirá as despesas de viagem do Sr. Rajamannan e sua esposa, Binumol.

Durante a visita, Rajamannan e Binumol encontrar-se-ão com o Presidente e outros líderes proeminentes. Você também visitará Agra e outros locais de importância histórica da capital. Eles retornarão a Kerala no dia 2 de fevereiro.

Segundo autoridades, o governo da União exigiu a participação de pessoas da comunidade tribal do estado no desfile do Dia da República. O departamento de Desenvolvimento de SC decidiu então enviar o rei e sua esposa como representantes da comunidade. “A decisão do governo é uma honra para a comunidade Mannan”, disse o responsável.

Na terça-feira, Rajamannan e Binumol visitaram a Assembleia do Estado e foram recebidos por Kelu. Devikulam MLA A. Raja os acompanhou.

A comunidade Mannan está estabelecida principalmente na zona tampão do Santuário de Vida Selvagem Idukki em Kozhimala, o centro da tribo com 48 assentamentos governados por um rei, a única comunidade desse tipo no sul da Índia.

O Rei é parte integrante das funções e festividades tradicionais da comunidade. Nessas ocasiões, usará turbante ou cocar e roupas especiais e será auxiliado por dois ministros e soldados durante as funções.