Ramaswamy: ‘incorreto’ para dizer que ele não se deu bem com almíscar

O empresário de biotecnologia Vivek Ramasswamy disse na segunda-feira que é “incorreto” dizer que começou do “Departamento de Eficiência do Governo” do presidente Trump porque não se deu bem com seu co-líder, o bilionário Elon Musk.

Em um entrevista Em “Jesse Watters Watters”, da Fox News, Ramasswamy disse que ele e Musk tinham abordagens diferentes para trabalhar. Mas, quando perguntado sobre os relatórios que os dois não levaram, ele disse: “Acho que isso está incorreto”.

“Mas o que eu diria é que tínhamos abordagens diferentes e complementares”, disse ele a Watters. “Concentrei -me mais em uma lei constitucional, uma abordagem legislativa. (Musk) concentrou -se mais em uma abordagem tecnológica, que é a abordagem futura.

“Não existe uma pessoa melhor para liderar essa tecnologia, uma abordagem digital que Elon Musk”, acrescentou o empresário.

Ramaswamy, que correu contra Trump nas primárias presidenciais do Partido Republicano de 2024 antes de sair e apoiá -lo, disse que em breve concorrerá a uma posição eleita, um motivo que ele deu quando anunciou sua partida como um doge pela primeira vez. A colina relatou anteriormente que o republicano de Ohio pretende concorrer ao governador do estado de Buckeye.

Ele também sugeriu concorrer a um escritório em nível estadual na entrevista de segunda -feira à noite.

“Quando ele fala de um renascimento constitucional, isso não é feito apenas através do governo federal. Isso é feito através do federalismo, onde os estados também lideram o caminho”, disse Ramasswamy.

“Então, terei que dizer mais sobre isso em breve, Jesse, mas essa será minha próxima parada”, acrescentou.

No primeiro dia de Trump no cargo, Ramasswamy confirmou que não serviria na Comissão Dux, deixando o CEO da Tesla e da SpaceX para liderar de maneira única o grupo consultivo.

“Foi uma honra ajudar a apoiar a criação de Doge”, Romewamy Ele escreveu na segunda -feira Na plataforma social X. “Tenho certeza de que a Elon & Team terá sucesso em racionalizar o governo. Terei mais a dizer muito em breve sobre meus planos futuros em Ohio.

Ele acrescentou: “A coisa mais importante, somos a todos para ajudar o presidente Trump (fazer) os Estados Unidos muito bem novamente!”

Trump se aproveitou de Musk e Brancaswamy para co-provar os elfos logo após sua vitória eleitoral no ano passado, prometendo reduzir os gastos do governo e reduzir o trabalho federal que a força de trabalho não-governamental considera desnecessária.

