Ramaswamy lança a oferta do governador de Ohio

A Vivek Ramasswamy lançou sua campanha de 2026 para o governador de Ohio, levando outra rachadura no cargo eleito após sua tentativa de duração para a Casa Branca em 2024.

“O presidente Trump está revivendo nossa sentença nos Estados Unidos. Exigimos um líder aqui em casa que reviverá nossa convicção em Ohio, e é por isso que hoje me sinto honrado em anunciar que estou concorrendo a ser o próximo governador de um grande estado No coração da maior nação conhecida pela humanidade “, disse Ramasswamy em um evento de lançamento de segunda -feira em Cincinnati.

“Vou levar Ohio a ser o melhor estado do país onde os patriotas dos Estados Unidos realmente entram em missa em vez da Flórida e Texas. Vou levar Ohio a ser o estado de excelência nos Estados Unidos”, disse ele.

O empresário de biotecnologia se junta ao Procurador Geral de Ohio Dave Yost (R) na carreira primária republicana para suceder o Governador Limitado pelo Termo Mike Dewine (R) no estado de Buckeye.

Ramaswamy, que cultivou seu perfil nacional ao longo do caminho da campanha de 2024, entra no ringue com um apoio notável e novas pesquisas promissoras de uma empresa pró-Ramashamy. Recentemente, sua equipe trouxe alguns dos principais consultores políticos do vice -presidente Vance, visto como um indicador de que ele poderia obter um apoio que mudou o jogo de Vance ou o presidente Trump.

Ramasswamy era um aliado vocal de Trump, mesmo quando o desafiou pelo consentimento do Partido Republicano no ano passado e foi usado para ajudar a liderar o novo departamento de eficiência do governo (DOGE) de Trump junto com o magnata da tecnologia Essa comissão no mês passado, causando “planos futuros em Ohio”.

Ramasswamy abriu seus comentários na segunda -feira, promovendo seus esforços para levar Trump para a Casa Branca, chamando as eleições de 2024 de “um garfo ao longo do caminho”, uma aparente referência à linha de assunto de um e -mail do governo Trump que oferece o que era equivalente a Todos os federais para todos os federais. funcionários. O email fazia parte dos esforços da Casa Branca e do Doge para revisar o governo federal.

O tesoureiro de Ohio Robert Sprague deveria concorrer à mansão do governador, mas ele mudou seu caminho e deu seu apoio a Ramasswamy no início deste mês. O ex -tenente -governador Jon Husted (R) também foi considerado um potencial candidato, mas Dewine o nomeou para a vaga de Vance no Senado.

Dewine então selecionou o ex -treinador de futebol da Universidade Estadual de Ohio, Jim Tressel, para enfrentar o tenente -governamental. Em uma entrevista coletiva anunciando sua indicação, Tressel não descartou explicitamente uma eventual carreira para o governador, mas disse que tem um “single propósito” para seu novo papel.

O alinhamento de Ramasswamy com Trump está programado para servi -lo bem em Ohio, que Trump ganhou 11 pontos em novembro.

Mesmo assim, Ramasswamy foi criticado de ambos os lados do salão através de alguns movimentos controversos, como sua rotulagem da “agenda de mudanças climáticas” como um “engano” e seu apoio para reduzir os fundos da Ucrânia.

Ele também enfrenta um concorrente difícil em Yost, que tem experiência em posições escolhidas e longos laços políticos com o estado. Yost significativamenteEle expressou seu apoiopara Trump em seu próprio lançamento de campanha.

Amy Acton, ex -diretora de saúde de Ohio, Está funcionando o lado dos democratas.

“O Ohio, os governadores precisam querer melhorar suas vidas, mas Ramasswamy é um bilionário que se importa mais com seus resultados do que os Ohioianos”, disse o presidente do Partido Democrata do Estado, Elizabeth Walters, em comunicado antes do lançamento.

“É o primeiro dia de sua campanha, e fica claro que Ramasswamy está apenas fora dela e os interesses especiais da elite. O Ohio, os Ohios rejeitarão os dois nas pesquisas”.

O secretário de Estado de Ohio, Frank Larose (R) estava entre os palestrantes que começaram a lançar. Esperava -se que Ramasswamy comemorasse outro evento de lançamento em New Albany na noite de segunda -feira, seguido de paradas em Toledo e Strongsville na terça -feira.

