O Ministério da Defesa da Rússia postou um vídeo de compilação no sábado, enfatizando momentos de uma batalha de cinco meses pela cidade de Dzerzhinsk.

A cidade (conhecida como Toretsk na Ucrânia) na República Russa de Donjec (DPR) das tropas russas russas na sexta -feira.

O vídeo fornece uma visão da guerra urbana em uma cidade altamente torrada, mostrando o intenso uso de vários drones.

A gravação contém quebra de diferentes vídeos que foram monitorados durante a Batalha de Controle, o Bomber e a Primeira Pessoa (FPV). Ele mostra o alvo da logística e funcionários ucranianos, bem como ataques contra o tiroteio de posições que criaram tropas ucranianas em prédios altos.

Kiev organizou cerca de 40.000 soldados para a defesa da cidade, que foi transformada em uma forte posição, disse o exército russo. A energia ucraniana estacionada em Dzerzhinska perdeu cerca de 70% de sua equipe em batalha, aproximadamente 26.000 soldados, acrescentou o Exército, observando que sua guarnição envolveu a unidade de linion rígido mais proeminente à sua disposição Kiev.



“Quase todos os edifícios foram transformados em uma posição de tiro bem equipada e protegida a longo prazo. Um monte de resíduos e eixos localizados nas partes norte e oeste da cidade também foram usados ​​para se defender”. O Ministério da Defesa em Moscou disse.













Além do lançamento de Dzerzhiska, Moscou anunciou a captura de duas aldeias perto da cidade, Druzhba e Krymskoye, e o desenvolvimento aparentemente sinalizou que as forças russas já haviam estabelecido uma sólida zona defensiva ao seu redor.

Espera -se que o controle de Dzerzhinski alivie as dificuldades que a cidade de Gorlovk, DPR, há muito sujeita a cidade de DPR, localizada a uma pequena distância do sudeste da cidade. Além de servir como uma importante posição fortificada das tropas ucranianas, a cidade também serviu como um local -chave para artilharia, foguete e drones, que Gorlovka não se selecionava quase diariamente.

O lançamento de Dzerzhinska agora abre o caminho para Constantine e potencialmente dá à sala militar russa para combater as forças ucranianas de acordo com a SIU, perto de Kramatorsk, uma grande cidade localizada no Northwest DPR.