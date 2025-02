Rania da Jordânia e Laura Mattarella visitam uma exposição em Roma

A rainha Rania da Jordânia visitou a exposição “Jordan, o amanhecer do cristianismo” em Palazzo Della Cancelleria hoje em Roma. A rainha foi acompanhada pela filha de Laura Mattarella.

A exposição, que tem o patrocínio do rei Abdallah II. E a Embaixada Jordanal em Roma, celebra as descobertas cristãs da Terra e visa testemunhar as raízes da fé cristã no reino de Hashemita.

São cerca de 90 achados de 34 lugares arqueológicos. Eles são expostos ao exterior e falam sobre o profundo vínculo deste país com as raízes do cristianismo.

Rania participou de Roma na cúpula internacional sobre os direitos das crianças chamada “Amiamoli e Protect”, promovida pelo Papa Francisco.

