Rapid lançará táxis de bicicleta rosa em Karnataka este ano

O Fast Ride Co -Founder, Pavan Guntupalli, anunciou que a empresa lançará táxis Pink em Karnataka.

“Fico feliz em anunciar que este ano, Karnataka terá bicicletas rosa, serviço feminino para mulheres, que é uma de nossas iniciativas para o empoderamento das mulheres, criando 25.000 empregos apenas este ano para as mulheres”, disse ele enquanto respondeu ao Uma pergunta do público durante uma sessão em investidores globais, ela se reúne com Karnataka 2025.

Compartilhando a viagem da empresa, o Sr. Gunupalli revelou que, em 2015, quando a empresa começou, os 15 primeiros motoristas eram os membros de sua equipe e de si mesmo, e os comentários dos passageiros eram que se sentiam seguros.

“Mas com o passar do tempo, obviamente, a Índia é a terra da diversidade, chegamos a um ponto em que as mulheres disseram que se sentem mais confortáveis ​​com as mulheres”, disse ele anunciando a nova iniciativa.

Crie mais oportunidades para as mulheres

Ao apontar que 35% dos trabalhos criados pela empresa estão em cidades menores, Guntupalli disse que a equipe busca constantemente maneiras de aumentar o número de mulheres empresárias e trabalha para mulheres.

“Essa será uma grande métrica de sucesso para nós”, disse ele.

Radichika Gupta, MD e CEO do Edelweiss Mutual Fund, que era painelista da sessão, disse que era importante criar mais oportunidades para as mulheres.

“Como CEO, passo mais tempo na Índia Nível 2 e Nível 3 do que na Índia Nível 1. E acho que você cria mulheres em todos os estratos, você trabalhará como motor com uma asa. Você deve ter a economia para trabalhar como motor com duas asas. Você deve criar mais oportunidades para as mulheres como empreendedores, como criadores de emprego, como investidores ”, afirmou.