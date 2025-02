Raskin alerta que os ataques de gelo podem varrer ‘cidadãos inocentes’, exigir respostas

O representante Jamie Raskin (D-Md.) Averteu que os ataques de imigração e conformidade aduaneira (gelo) poderiam varrer “cidadãos inocentes”.

“Se você não está procurando criminosos com base em crimes cometidos, mas imigrantes sem documentos com base em sua aparência, você varre muitas pessoas inocentes, incluindo cidadãos inocentes”, disse o democrata de Maryland, De acordo com um comunicado Obtido pela NBC News.

“Já vimos casos de perfis raciais e étnicos que levam à prisão ilegal dos cidadãos dos EUA. É por isso que estou exigindo respostas sobre algumas dessas histórias profundamente preocupantes que ouvimos sobre os cidadãos que são atacados, detidos e questionados “, acrescentou.

Raskin e o deputado Pramila Jaypal (D-Wash.) Alto parecia respostas Do diretor interino de Ice, Caleb Vitello e o Secretário do Departamento de Segurança Nacional (DHS), Kristi Noem, em “relatos preocupantes de que os cidadãos dos EUA foram presos durante as operações de aplicação de imigração” em uma carta na terça -feira, da qual a NBC As notícias obtiveram uma cópia primeiro.

“Um artigo recente da NBC News destacou vários incidentes nos quais os cidadãos dos EUA foram presos injustamente durante as taxas de aplicação de imigração”, escreveram os dois democratas progressistas. “Além disso, Telemundo Porto Rico relatou recentemente três cidadãos dos EUA em Milwaukee, uma criança pequena, sua mãe e avó, que foram presas e transportadas para um centro de detenção de imigração.

O gelo negou o incidente de Milwaukee, alegando que era “completamente falso”, de acordo com o Milwaukee Journal Sentinel.

“Esses relatórios levantam sérias dúvidas sobre as ações do pessoal do Departamento de Segurança Nacional (DHS) e do pessoal de Aplicativos Alfandegários e Alfândegas (ICE) ao aplicar a imigração”, disse Raskin e Jayapal.

A colina se comunicou com o DHS e o gelo para comentar.

