Raskin exige que o DOJ libere o relatório Smith Mar-A-Lago

Os democratas judiciais da Câmara dos Deputados estão pedindo ao Departamento de Justiça que compartilhe publicamente o relatório de documentos do documento do consultor especial Jack Smith, que aumenta o impulso de descobrir o volume após o Departamento de Justiça que ele mudou para interromper a acusação contra o Dois se depararam com o presidente Trump.

O Departamento de Justiça mudou -se na semana passada para descartar um apelo que reviveria o escritório do promotor contra Valet Walt Nauta e o gerente de propriedade Carlos de Oliveira. Se você aprovar o 11º Tribunal de Apelações do Circuito, ele encerraria as acusações criminais para os dois homens.

O representante Jamie Raskin (D-Md.), O principal democrata do painel junto com outros membros, pediu ao Departamento de Justiça que liberasse esse volume do relatório e bloqueie qualquer interferência de Trump ou membro de sua equipe jurídica que agora Agora ele agora trabalha no departamento.

“O motivo justo do departamento de não publicar o volume dois do advogado especial Smith deveria evitar qualquer preconceito ao presidente Trump, enquanto o processo criminal contra ele ainda estava em andamento”, eles escreveram, referindo-se ao mar-a-lago de o relatório.

“Uma vez que o Tribunal conceda a moção do departamento para rejeitar o caso, essa preocupação se torna claramente discutível. Consequentemente, o Departamento de Justiça não terá uma base concebível para continuar mantendo este relatório essencial do povo dos EUA.

Ele acrescenta que Trump e o vice -procurador -geral interino Emil Bove, ex -advogado de defesa de Trump, “não serão convidados ou terão permissão para desempenhar nenhum papel nas discussões ou deliberações sobre o futuro deste relatório”.

A carta indica que o ex -procurador -geral Merrick Garland publicou todos os relatórios de conselhos especiais produzidos durante o governo Biden, incluindo um que revisou a administração de documentos classificados do Presidente Biden.

O DOJ não respondeu a um pedido de comentários.

O volume de interferência eleitoral do Relatório Smith foi publicado no mês passado com relativamente pouca informação nova, que serve em grande parte como uma defesa contra declarações de que a acusação de Trump era politicamente motivada.

Mas apresentações judiciais indicam que o mar-a-lago

Caso do Departamento de Justiça.

Raskin disse que o secretário da Casa Branca, Karoline Leavitt, prometeu que Trump oferecerá o governo “mais transparente”.

“Este relatório é esperado não apenas para descrever as evidências que apóiam os 40 crimes graves contra o presidente Trump … mas também explique por que ele manteve e escondeu esses documentos classificados e o que precisamente pretendia fazer com eles. É essencial que o americano As pessoas e o Congresso recebem os meios para entender como e por que o presidente Trump lidou com as informações classificadas mais sensíveis de nossa nação “, escreveu ele.

A carta ocorre quando os membros democratas do Comitê Judicial do Senado fizeram a mesma demanda, dizendo que o relatório também é fundamental, pois avaliam a eleição de Trump para liderar o FBI, Kash Patel.

Patel foi chamado antes que um grande júri se encontrasse no caso depois que ele disse que testemunhou a Flórida.

Ele recebeu imunidade a testemunhar depois de se recusar anteriormente a responder perguntas, reivindicando o quinto.

“O testemunho de Lord. Patel sob juramento perante o grande júri sobre este e outras questões em potencial, e as conclusões do advogado especial sobre as atividades e declarações relacionadas do Sr. Patel, permanecem desconhecidas pelo comitê e ao público”, escreveram eles.

O senador Cory Booker (DN.J.) disse que o relatório e a transcrição do grande júri indicariam se Patel estava disposto a mentir por Trump.

“Seria irresponsável avançarmos se não soubéssemos que o futuro chefe do FBI violaria a lei e mentiria para o presidente dos Estados Unidos”, disse Booker na quinta -feira.

