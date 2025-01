Raskin pede que Alito se retire do caso Trump

O deputado Jamie Raskin (D-Md.), Democrata classificado no Comitê Judiciário, pediu ao juiz da Suprema Corte, Samuel Alito, que se recusasse a participar do caso criminal do presidente eleito Trump, em um comunicado na quinta-feira.

Raskin, ao apresentar o seu caso, observou que Alito e Trump falaram por telefone “poucas horas” antes de a equipa jurídica de Trump pedir ao Supremo Tribunal que interviesse para impedir a sua decisão criminal no caso de Nova Iorque sobre pagamentos em dinheiro para permanecer em silêncio antes das eleições de 2016. .

“O juiz Alito deixou claras as suas inclinações políticas e o seu apoio ao presidente eleito, seja a sua exibição de bandeiras em aparente apoio aos rebeldes de 6 de Janeiro e ao movimento ‘Stop the Steal’, ou a sua autoproclamada batalha ideológica com ‘a esquerda’. ‘”, escreveu Raskin em sua declaração.

“Na nossa democracia, os americanos esperam que os seus casos sejam ouvidos por juízes imparciais. “Este conceito de imparcialidade vai além do próprio Código de Conduta do Tribunal e está subjacente até mesmo às primeiras versões do estatuto de recusa federal”, continuou ele.

Raskin observou que Alito confirmou o telefonema, mas disse que ele e Trump não discutiram o pedido de emergência de Trump para interromper a sentença.

Em vez disso, disse Alito, eles falaram sobre um de seus ex-funcionários jurídicos, que me pediu “para atender uma ligação do presidente eleito Trump sobre suas qualificações para ocupar um cargo governamental”, disse Alito em um comunicado.

“Concordei em discutir este assunto com o presidente eleito Trump e ele me ligou ontem à tarde”, acrescentou Alito. “Não discutimos o pedido de emergência que ele apresentou hoje e, na verdade, no momento da nossa conversa ele nem sabia que tal pedido seria apresentado.”

Mas Raskin disse que receber tal telefonema, “especialmente quando combinado com a sua preocupante atividade ideológica partidária passada em favor de Trump… deixa claro que ele fundamentalmente não compreende os requisitos básicos da ética judicial ou, mais provavelmente, acredita que está acima do poder judicial”. ética. no total.”

“O simples facto de ter uma conversa telefónica pessoal com o presidente eleito, embora ele tenha interesses activos em questões actualmente pendentes no tribunal, é claramente suficiente para desencadear uma situação em que a imparcialidade da Justiça poderia ser razoavelmente questionada”, disse Raskin. .

“Todo juiz e magistrado federal sabe que deve evitar situações como essa. No entanto, o juiz Alito não o fez”, continuou Raskin. “A justiça imparcial ao abrigo da Constituição exige que o Juiz Alito cumpra os mais elevados padrões éticos e evite até mesmo a aparência de impropriedade.”

“À luz da sua contínua demonstração de preconceito político e correspondente abuso da confiança pública, o juiz Alito tem o dever, ao abrigo da Constituição e da lei federal, e ao abrigo do próprio Código de Conduta do Supremo Tribunal, de se recusar a decidir no caso Donald J. Trump v. Nova York e outros, se o assunto for agora encaminhado ao Tribunal Pleno.”

Fonte