Ratu Entok acusado de espalhar discurso de ódio e blasfêmia

Enquanto isso, AO VIVO – O Procurador-Geral (JPU) da Alta Procuradoria de Sumatra do Norte (Kejati Sumut) acusou Irfan Satria Putra Lubis, também conhecido como Ratu Thalisa, também conhecido como Ratu Entok (40), de cometer discurso de ódio através das redes sociais e blasfêmia.

“O réu foi acusado de violar o Artigo 45A, parágrafo (2), em conjunto com o Artigo 28, parágrafo (2) da Lei Número 1 de 2024, Relativa à Segunda Alteração da Lei Número 11 de 2008, Relativa a ITE (Informação e Transações Eletrônicas)”, disse North Gabinete do Procurador de Sumatra, Erning, Kosasih, no Tribunal Distrital de Medan, segunda-feira à tarde.

Além disso, continuou, o acusado Ratu Entok também foi acusado de expressar deliberadamente sentimentos em público ou de cometer atos essencialmente hostis ou blasfemos contra uma religião seguida na Indonésia.

 Irfan Satria Putra, também conhecido como Ratu Entok Foto: VIVA.co.id/BS Putra (Medan)

“O arguido foi também acusado de violar o artigo 156.º-A do Código Penal, tal como na segunda acusação”, disse.

O promotor Erning em sua acusação afirmou que a blasfêmia religiosa cometida pelo acusado Ratu Entok ocorreu na quarta-feira (10 de fevereiro).

Naquela época, disse ele, o acusado Ratu Entok estava transmitindo ao vivo nas redes sociais por meio de sua conta pessoal no TikTok.

“Na transmissão ao vivo, o acusado mostrou uma foto de Jesus, o Deus dos cristãos, enquanto lhe dizia para cortar o cabelo para não parecer mulher”, explicou.

Quanto às palavras ditas pelo acusado durante a transmissão ao vivo, ou seja, hmmmmm… tempos de monge, ah! Horgggg…..eh!!!! você faz a barba, ei, você raspa o cabelo, não se deixa parecer mulher, você faz a barba, faz a barba para ficar igual ao seu pai, faz a barba, se for homem você tem que fazer a barba careca, fazer a barba, fazer a barba, aí você vai seja assim, o que é renaldo de capro, sim faça a barba, faça a barba oii faça a barba, oi faça a barba.”

“A publicação do réu causará choque entre todos os cristãos e terá um impacto no colapso da unidade e harmonia religiosa”, disse o promotor Erning.

Além disso, toda a comunidade cristã considera que o acusado Ratu Entok espalhou sentimentos de ódio hostis ou blasfemos contra uma religião praticada na Indonésia.

“Portanto, vários cristãos apresentaram um relatório à Polícia Regional do Norte de Sumatra em 4 de outubro de 2024 para ser processado de acordo com a lei aplicável”, disse ele.

Após ouvir a leitura da acusação, o arguido Ratu Entok opôs-se à acusação do Ministério Público de Sumatra do Norte, apresentando uma nota de objecção ou excepção.

Além disso, o juiz-chefe Achmad Ukayat adiou e continuou o julgamento na próxima semana com uma nota da defesa como ordem do dia.

“O julgamento foi adiado e continuou na quinta-feira, 9 de janeiro de 2025, a agenda de objeções do réu foi através de seu advogado”, disse o juiz Achmad. (Formiga)