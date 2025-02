Razman Nasión ora por Hotman Paris recuperado: encontrar -se no tribunal novamente

Yakarta, vivo – No meio de uma disputa acalorada, a Razman Arif nasuidade rezou para que o advogado Hotman Paris pudesse se recuperar imediatamente de sua doença. Como é conhecido, Razman esteve envolvido em uma disputa com Hotman no Tribunal Distrital de Yakarta do norte há algum tempo.

O evento fez uma cena. Até então, o Tribunal Distrital de Yakarta informou o incidente à polícia de investigação criminal.

“Oramos para que Hotman seja saudável”, disse Razman, na Polícia de Investigação Criminal, na segunda -feira, 24 de fevereiro de 2025.

 Prace! Momento do raciocínio para re -unlerar serang Hotman Paris na sala do tribunal Foto: Captura de tela do Instagram @lambe_turh

Ele disse, Hotman ainda está em Cingapura. Sabe -se que Hotman é o repórter no caso de difamação. Apesar de ser o repórter, Razman esperava que Hotman se recuperasse em breve.

“Então você pode se encontrar no tribunal novamente”, disse ele.

Para levar em consideração, Razman visitou hoje a Agência de Investigação Criminal da Polícia Nacional. Ele reivindicou sua chegada porque eles lhe enviaram uma segunda citação relacionada ao caso caótico no tribunal.

De fato, Razman disse que enviou uma carta de adiamento a ser examinada em 4 de março de 2025, então não apresentou um exame em 20 de fevereiro de 2025. Onde naquela época Razman enfatizou que ele também tinha que ouvir a corte do norte do Norte Distrito de Yakarta.

“Apresentei uma carta de objeção hoje”, disse ele, na segunda -feira, 24 de fevereiro de 2025.

Anteriormente informado, o famoso advogado Hotman Paris, 65 anos, está agora em tratamento hospitalar intensivo após sua condição. derrubar Drasticamente no meio do julgamento contra a nasuidade Razman Arif em 20 de fevereiro.

Para restaurar seu estado de saúde, Cingapura é colocada imediatamente usando um jato particular para passar por uma série de exames completos lá. Após o incidente que ocorreu, Hotman Paris compartilhou a cronologia do incidente através de cargas no Instagram.