Razman Nasution CS informou oficialmente a polícia de investigação criminal

Yakarta, vivo – O Tribunal Distrital do Norte de Yakarta (PN) informou oficialmente que o advogado Razman Arif Nasión e sua equipe jurídica à Agência de Investigação Criminal (Barskrim) da Polícia Nacional, relacionada ao choque que ocorreu durante a audiência.

O relatório publicado em nome da instituição foi recebido com o número STTL/70/II/2025/Barskrim Polri. Razman relatou e sua equipe jurídica. Isso foi revelado por North Yakarta PN Relações Públicas Maryono.

“Então, em nome da instituição, no incidente na quinta -feira, 6 de ontem, colhendo os prós e contras 2025.

 Hotman Paris quase lutou contra o Jotos com a Nasion de Razman

No relatório, ele questionou o barulho causado pela ação de Razman enquanto estava sentado como acusado no caso pelo Tribunal Distrital do Norte de Yakarta. Algumas evidências são anexadas ao relatório. Ele espera que o relatório possa ser seguido pela polícia de investigação criminal.

“É isso mesmo, o ruído que ocorreu no tribunal, tanto para aqueles que durante a suspensão e quando o julgamento continuou. O artigo que informou que existem 3, a saber, 335 Código Penal, 207 Kuhp e 217 Código Penal”, disse.

Anteriormente, o Tribunal Distrital do Norte de Yakarta (PN Jakut) queria informar o advogado Razman Arif Nasution à Agência de Investigação Criminal (Bareskrim) da Polícia Nacional após o choque enquanto estava no tribunal. Além de Razman, o Tribunal Distrital de Yakarta também informou que os advogados Firdaus Oiwobo.

“Razman e Firdaus são os principais (relatados). Relatamos tudo, mais tarde se separamos da investigação criminal”, disse as relações públicas do Tribunal Superior de Yakarta (PT), Efran Basuning como Tribunal Distrital de Yakarta, na terça -feira 11 de fevereiro de 2025 .

O Tribunal Distrital de North Yakarta já estava na polícia de investigação criminal. Eles anexaram algumas evidências do choque que ocorreu na sala do tribunal na época.

“O chefe do Tribunal do Distrito do Norte de Yakarta foi examinado novamente relacionado a essa queixa no BAP no quarto andar. Os vídeos têm todas as palavras completas, eventos cronológicos”, disse ele.

A cronologia da comoção no julgamento ocorreu quando Razman, que era réu, enlouqueceu quando se aproximou de Hotman, que estava sentado na cadeira de testemunhas. O controverso advogado queria enfrentar Hotman.

Começou a ativar quando o painel dos juízes decidiu continuar o julgamento fechado. O motivo do painel dos juízes é porque o caso está relacionado à decência.

No entanto, a decisão do juiz se opôs fortemente ao Nasius de Razman e seu advogado, Firdaus Oiwobo. Razman sentiu que o julgamento estava injustamente fechado.

Ele também mencionou a conversa entre Hotman Paris e Iklima, que se tornaram parte das evidências no caso, haviam se estendido amplamente em público.

Razman também destacou Hotman, que frequentemente discutia o caso em sua conta de mídia social.

Ele pediu que a reunião fosse aberta ao público. Razman sugeriu que a mídia o transmitisse diretamente.

No entanto, o painel dos juízes permaneceu com a decisão inicial e rejeitou a solicitação de Razman. As condições na audiência fizeram com que o painel dos juízes decidisse queimar para aliviar a situação.