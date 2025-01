Razões de cronologia e juventude em Jember têm seus corações para chupar a cabeça do pai biológico

Jember, vivo – Uma tragédia chocante ocorreu na vila de Mojosari, o distrito de Puger, a regência de Jember. Um adolescente com as iniciais AK (18) tem o coração para matar seu pai biológico, Jaenuri (61), quando ele decapita o pescoço.

Este evento comovente ocorreu no domingo à noite, 26 de janeiro de 2025, em torno de 23,50 Wib.

O chefe de polícia de Jember, Akbp Bayu Pratama, revelou que antes do incidente, AK estava envolvido em uma disputa com seu pai. Naquela época, Janenuri tentou impedir o comportamento agressivo de Ak, lembrando -o de que ele era um pai.

No entanto, o aviso realmente desencadeou a raiva de Ak. Com emoções descontroladas, Ak pegou um facão e atacou brutalmente o pai até que o pescoço da vítima quebrasse.

 Chefe do Vice -Comissário de Polícia de Jember Bayu Pratama

Bayu explicou que a suspeita levou temporariamente às condições de depressão experimentadas pelos autores como um gatilho para essas ações atrozes.

Além disso, Ak também tentou terminar sua vida machucando seu próprio pescoço. Como resultado, ele agora está sendo tratado intensamente no hospital devido a uma ferida rasgada em sua pista de respiração.

Testemunho das testemunhas e os segundos do massacre

Segundo testemunhas citadas pela TVONE, antes da tragédia ocorrer, Ak de repente enlouqueceu e se aproximou de seu pai que descansou na sala de estar.

Sem nenhuma razão aparente, ele começou a bater em seu pai com a mãe, tentando quebrar. O pai gritou: “Eu sou seu pai”, mas eu o ignorei.

Sua mãe, Junaidah, pediu a ajuda de um vizinho, Kajito, que viu Ak de pé com uma olhada.

Sajanto aconselhou Junaidah a pedir água de um psíquico local, Mbah Shodiq. Quando Junaidah foi procurar água, ele parecia calmo por um momento. No entanto, a situação mudou drasticamente quando Junaidah retornou.

Naquela época, Ak persegue seu pai, Jaenuri com um facão. Na estrada da cidade, a cerca de 100 metros de casa.

Então Jaenuri caiu de estômago. Sem misericórdia, Ak cortou o pescoço de seu pai muitas vezes até que ele quebrou. De fato, o corpo da vítima continua sendo o objetivo da facada.

Depois de matar seu pai, Ak usava a cabeça de Zaini e caminhou até 150 metros até as casas dos moradores. Então ele colocou a cabeça em frente à casa de um morador local.

Outra testemunha, Edy, que viu o incidente imediatamente solicitou a ajuda de seu vizinho, Buhari, também conhecido como Khosim. Ao tentar enfrentar AK, Khosim tornou -se vítima de um facão no queixo e seu dedo quebrado.

Quanto ao motivo, as informações temporárias obtidas na declaração do residente revelaram que suspeitava -se de que AK experimentasse depressão. Ele também é visto em discordância com seu pai ultimamente, especialmente relacionado ao pedido de comprar uma motocicleta.

Além disso, diz -se que AK experimentou um vício em jogos on -line, o que supostamente ajudou a desencadear emoções incomuns.

Os moradores locais costumavam ouvir disputas entre autores e vítimas nos últimos dias. Esse conflito finalmente atingiu seu ponto máximo e levou a uma tragédia surpreendente.