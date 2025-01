RD Congo corta relações com Ruanda

O governo acusou o país vizinho de apoiar a milícia M23 em meio à violência renovada nas regiões orientais

A República Democrática do Congo (RDC) cortou relações diplomáticas com o vizinho Ruanda, informou a Actualite no sábado, citando um comunicado enviado à embaixada do Ruanda.

Kinshasa acusou repetidamente o governo ruandês de apoiar a milícia M23, que intensificou recentemente a sua ofensiva no Norte e no Kivu do Sul, na parte oriental do país, alegando que o país vizinho está a alimentar o conflito com as suas próprias tropas e armas.

“Todas as atividades diplomáticas e consulares da Embaixada da República de Ruanda em Kinshasa devem cessar dentro de 48 horas”, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros congolês, conforme relatado pela Actualite.

A RDC tem sido assolada por décadas de violência, especialmente no leste, enquanto dezenas de grupos armados, incluindo o M23, lutam contra as autoridades locais por recursos. O interior dessas regiões é rico em minerais como ouro, cassiterita, coltan, diamantes, turmalina, pirocloro e tungstênio. Na última escalada, os militantes do M23 tomaram o controlo de mais território do que nunca, o que levou a ONU a alertar para o risco de um conflito regional mais amplo.

O Guardian informou no domingo, citando funcionários dos serviços de inteligência, que o exército ruandês tinha violado a fronteira congolesa para ajudar grupos militares a capturar a capital da província do Kivu do Norte, Goma.













No início deste mês, o presidente ruandês, Paul Kagame, negou que o seu país apoiasse o M23, rejeitando as alegações do papel de Kigali no conflito no país vizinho.

A mídia ruandesa noticiou no domingo que o Ministério das Relações Exteriores do país confirmou a saída de diplomatas da capital da República Democrática do Congo, mas sublinhou que a medida foi motivada por preocupações de segurança num contexto de tensões crescentes no país.

“Na linguagem diplomática, este não é um ‘comunicado’, mas uma ‘nota verbal’ que foi enviada (à Embaixada do Ruanda na República Democrática do Congo) enquanto o último diplomata ruandês estacionado em Kinshasa, sob constante ameaça de funcionários congoleses, já deixou o país. capital congolesa, O ministro das Relações Exteriores de Ruanda, Olivier Nduhungirehe, disse, de acordo com o ChimpReports.

A ONU disse no sábado que estava a transferir o seu pessoal administrativo para fora da cidade devido ao agravamento da situação de segurança e à intensificação das hostilidades envolvendo o M23. A organização observou que quase 400 mil pessoas foram deslocadas no Norte e no Sul de Kivu este ano devido ao ressurgimento de grupos armados.