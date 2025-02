Yakarta, vivo – A decisão da Juventus de trazer o zagueiro do Newcastle United, Lloyd Kelly, recebeu fortes críticas aos fãs.

A velha trouxe Lloyd Kelly emprestada nos últimos segundos do mercado de transferências de inverno de 2025.

“A Juventus anunciou a chegada de Lloyd Kelly, um defensor versátil e talentoso, que se juntou à equipe de Biantoneri para fortalecer a defesa”. O som da Declaração da Juventus no site oficial do clube, terça -feira, 4 de fevereiro de 2025.

A Juventus custa 3 milhões de euros (cerca de RP50 bilhões) durante o empréstimo do Newcastle United Kelly Lloyd.

Além dos empréstimos, a Juventus também tem a obrigação de permanecer no jogador no final do período de endividamento, se atender aos requisitos.

Os Bianconeri emitirão 14,5 milhões de euros (cerca de RP246 bilhões) se o comprarem permanentemente do Newcastle United.

Antes de levar Lloyd Kelly, jornalista italiana, Antonello Angelini declarou que Jay Idzes havia entrado no radar da Juventus depois que eles não conseguiram trazer o zagueiro da lente, Kevin Danso.

Segundo relatos, a Juventus até entrou em contato com a Venezia para discutir a transferência da transferência da seleção indonésia. No entanto, a Venezia estabeleceu um preço de 20 milhões de euros (RP337,78 bilhões) e não foi negociável.

 Jay Idzes, equipe nacional da Indonésia vs Austrália em eliminatórias da Copa do Mundo

Supostamente devido a Jay Idzes, a Juventus preferia Lloyd Kelly. No entanto, depois que o jogador foi anunciado oficialmente, os seguidores pareciam decepcionados com a decisão.

“Por que Jay Idzes não recrutou?” Comente um dos seguidores da Juventus na coluna de comentários oficiais do clube, apresentando Lloyd Kelly.

“A aura é negativa” Outro fã escreveu.

“Quem é ele, desculpe de que equipe veio?” Ele disse que outros fãs intervieram.

“Juve não deveria comprar jogadores assim”, Outro disse.