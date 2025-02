Reacher temporada 3 Episódio 3 Finaling & Duke’s Fate explicou

Fãs curiosos sobre o fim de Episódio 3 da 3ª temporada de Reacher e O que acontece com Duke Eu posso encontrar o estragar aqui. Esta nova temporada é baseada no sétimo livro Jack Reacher, de Lee Child Persuadr. Go Reacher uma missão perigosa de resgatar um informante da DEA, levando -o a um submundo criminoso complexo. No entanto, essa missão também inclui elementos ligados ao seu próprio passado sombrio.

Então, aqui está o fim do episódio 3 da 3ª temporada de Reacher explicada com spoilers.

O que acontece no final do episódio 3 da 3ª temporada de Reacher?

O final do episódio 3 vê Jack Reacher cair Richard em sua casa. Então ele conhece o pai deste último, Zachary Beck e Duke, que vão para o endereço de uma casa remota da DEA mencionada no e -mail de Angel Doll. Isso foi enviado por Duffy sobre as instruções de Reacher. Aqui, afirma -se também que a Safe House é o último local conhecido do grupo que “sequestrou” Richard.

Reacher, que percebe que seu plano de conquistar a confiança de Zachary Beck trabalhou, apressou -se a obter uma boneca anjo (a quem ele matou). Ele, Zachary e Duke, então levam à casa de segurança. Enquanto dirigia, Reacher vê como Duke é desrespeitoso com Zachary e Richard. Ao chegar ao seu destino, Zachary espera no carro, enquanto Duke e Reacher vão matar os “seqüestradores”.

No entanto, Reacher logo recorre a Duke e o obriga a liberar sua arma. Então tente obter informações sobre a justiça de Teresa, mas quando ele se recusa a dizer algo, ele o mata. Reacher então conhece Zachary e inventa uma história elaborada, mas falsa. Aqui, ele diz que Doll Angel, Squire e Ballinger foram responsáveis ​​por sequestrar Richard. Ele acrescenta que eles mataram Duke e o ameaçam.

Zachary está convencido, já que seu chefe e o verdadeiro autor intelectual por trás de suas operações, Julius McCabe, haviam sequestrado e torturado Richard antes. Ele até usou Angel Doll, Duke e Ballinger. Além disso, como Reacher havia salvado a vida de Richard antes, Zachary faz dele seu novo homem à direita no final do episódio 3 da terceira temporada de Reacher, o que lhe permite mais acesso às informações confidenciais de sua empresa.

Por que Jack Reacher mata Duke no episódio 3 da 3ª temporada?

Jack Reacher mata Duke, já que este não fornece nenhuma informação relacionada a Teresa, dizendo que ele tem medo de Julius McCabe. Outro motivo é que Duke é um obstáculo em seu plano para ganhar a confiança de Zachary. No entanto, Reacher está ferido, tira vários tiros e explode a casa segura. Ele faz isso para parecer que ele e Duke tiveram um confronto violento com os seqüestradores.