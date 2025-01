Reações de lobisomem: os críticos estão divididos sobre o novo filme de monstro de Leigh Whannell

Leigh Whannell lobisomem parece causar divisão entre os críticos de cinema.

Wolf Man estreia nos cinemas dos EUA no próximo fim de semana. Dirigido por Whannell, que já dirigiu O Homem Invisível, de 2020, o filme de monstros de Blumhouse é estrelado por Christopher Abbott, Julia Garner e outros.

Agora que o embargo de crítica ao filme foi suspenso, alguns críticos parecem ter gostado muito de Wolf Man, enquanto outros não estão tão entusiasmados.

O que os críticos dizem sobre o Homem Lobo?

Jonathan Sim, do ComingSoon, deu ao filme uma nota 9/10, equivalente a uma pontuação “excelente”. Sim escreveu: “Embora este filme ofereça terror ininterrupto, os momentos dos personagens funcionam esplendidamente e nunca diminuem nem um pouco. Há também um detalhe narrativo que Whannell dirige de uma forma que demonstra o quanto ele confia e respeita seu público para interagir com o filme. Este filme é um brilho cinematográfico: um filme de terror simples com efeitos de maquiagem maravilhosos. As configurações e pagamentos são perfeitos. Assista a este filme no cinema.

O casacoWilliam Bibbiani disse que embora Wolf Man não seja um “clássico instantâneo como O Homem Invisível”, “ainda é um filme aterrorizante e interessante sobre um lobisomem, ancorado por uma atuação assustadora de Abbott, que entendeu a tarefa e fugiu”. para crédito adicional.

O repórter de HollywoodDavid Rooney o descreveu como uma “entrada de nível intermediário, em vez de de nível superior, da Blumhouse”. Rooney concordou com Bibbiani que não é tão bom quanto O Homem Invisível; No entanto, Rooney observou: “Não falta intensidade ou violência, sem mencionar a rápida eficiência na forma como o roteiro isola uma unidade familiar frágil antes de mergulhá-la no caos licantrópico.”

Outros críticos nutriram sentimentos mais negativos em relação ao filme. VariedadePeter Debruge observou que “Wolf Man é um fracasso” quando se trata de transformação e efeitos de criaturas, enquanto IndieWireDavid Ehrlich chamou isso de “um recurso de criatura profundamente sem graça que de alguma forma consegue ser tão disfuncional quanto outras tentativas recentes de seu estúdio de tornar a licantropia grande novamente”.

sangrento nojentoMeagan Navarro descreveu-o como um “esforço ambicioso, mas polarizador” e também disse: “Whannell é um cineasta talentoso com ideias ousadas, mas seu Wolfman é muito limitado para suas muitas ideias elevadas, a ponto de lhe faltar coragem. identidade.”

Wolf Man será lançado nos cinemas dos EUA em 17 de janeiro de 2025.