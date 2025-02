Real Madrid aponta điron e permanece na luta contra Lalig

Ele O Real Madrid recuperou outra posição de Lalige Espanhol em Impor 2-0 a ćoniron, Então está reunido nos pontos com um líder Barcelonae com 54 unidades e remova uma vantagem sobre Atlético de MadridQual é o terceiro.

Você também pode ler: Penta dá aulas de molho na figura da WWE

Ambos Barça como Atlético pressionou uma equipe branca Vencendo no sábado como visitante, antes Las Palmas (2-0) y Valencia (3-0), respectivamente.

Nele Duelo neste domingo em BernabéuuVeterano croata Luka Modric (41) abriu a pontuação com Whip e Vinicius brasileiro (83)jogador de choque mais ativo, Certificou a vitória da equipe brancaIsso enfrentará quarta -feira com Bons sentimentos semifinais das primeiras pernas Copa del rey antes Real Sociedad em Anoethy.

Discípulos Carlo Ancelotti Eles saíram no tambor de balanço desde o início do jogo Com a segursão de Viniciuso que não era necessário, apesar de trabalhar em incisivo.

Mas O primeiro medo do Michele das pessoas. Arnau Martínez Coloque o goleiro belga em apuros Thibaut Courtois Às 5. Para uma reunião. Francês Kylian Mbappé respondeu mais tardeMas goleiro argentino Paulo Gazzaniga parou de leilão.

Los O Real Madrid dominou posse para Modric controlou a bola na frente para iniciar um golpe repulsivo que deslizaram pela composição perto do intervalo (41).

Após o intervalo, A equipe de Madri continuou a mostrar mais desejos para ganhar Com espetacular ViniciusChegou Quebrou um segundo depois que a bola o atingiu no bar No segundo bip em 59 anos.

Na última seção, Mbappé vazou a bola perfeita para colocar o segundo gol (83) em cima da mesa, na peça que mostrou um bom entendimento entre duas estrelas Real Madrid.

Duende