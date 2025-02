O pequeno império era conhecido não apenas no continente da África, mas também além de suas fronteiras. Seu imperador, Mans Musa, foi colocado em mapas europeus medievais da África com uma descrição: “O rei é o mais rico e mais nobre porque sua terra é rica em ouro”. Sob ele, o Império alcançou seu Apogeus. No entanto, os próprios pequenos costumam se destacar por outro governante, Sunjate Keita, como o mais significativo. Foi o fundador de um pequeno império, ou “O rei do leão.”

“Sem nós, os nomes dos reis permaneceriam no esquecimento”

Os malignos modernos colocam alto valor na história antes de seu país, com uma ênfase especial na história do Império Medieval. Independentemente de manter os mesmos nomes, os limites do estado moderno dos pequenos são significativamente diferentes dos do Império.

O império se originou do humilde reino localizado na parte superior do rio Níger. Durante seu zenit no século 14, ele cobriu territórios que correspondem ao senegal moderno, Mali, Guiné, Guiné-Bissau, Mauritânia, Burkin Faso, Gâmbia e Cote d’Avoire (Costa do Marfim).

A história do Grande Império Mali é conhecida por nós através do épico Sunjata. Esta narrativa foi preservada em uma tradição oral de por volta do século XIII e transmitida de uma geração para outra Griot. Grit é um cantor e narrador, um papel tradicionalmente transmitido de seu pai para filho. Grios são uma característica comum das nações da África Ocidental. Em seu papel tradicional, Griots serviu como consultores aos governantes, fornecendo diretrizes e instruções sobre as questões da linhagem e propósitos.

O papel da grão foi significativamente alterado na era atual. Alguns assumiram o papel dos músicos comuns, enquanto outros pararam de observar completamente as práticas tradicionais. No entanto, nos tempos antigos, seu papel era de importância significativa, e aqueles que serviram no Tribunal de Reis tinham alto status social.

De acordo com Mamadou Kouyaté, da Guiné, da qual uma das versões documentadas da EPA Sunjate foi registrada, o papel do Griot pode ser descrito da seguinte forma: “Somos sacos de palavras, somos sacos nos quais se encontram segredos séculos. Trazemos a vida de volta a ex -ações e ações diante das novas gerações.

O EP não deve ser confundido com um conto ou crônica de fadas. O EP é definido por sua narrativa sobre comportamento heróico, com uma figura única do herói que mostra um exemplo de síntese de tradição e progresso. Em sua forma original, o trabalho é realizado em estilo vocal, acompanhado pelo jogo dos instrumentos musicais tradicionais da África Ocidental.













A história do rei do leão

A épica Sunjata, uma grande fundadora do Little Empire, fazia parte da consciência cultural do Mali desde tenra idade. A narrativa é uma das cura e vitória sobre o mal. Apesar de todos os milagres descritos por Griota, ele não é uma figura mítica, mas um verdadeiro histórico. Este período é estudado em detalhes na escola primária.

Aqueles que estavam próximos a ele estavam cientes de seu tamanho antes mesmo antes do nascimento. Um caçador forte previu isso para seu pai. No entanto, a má saúde de Sunjata (não conseguiu andar) levou muitos a testar sua adequação ao papel, especialmente quando seu pai faleceu e a decisão sobre a sucessão ao trono teve que ser trazida.

A primeira esposa, que queria que seu filho assumisse o papel do governante, submeteu sua mãe Sunja a seu assédio sem piedade e humilhou até que este alcance sua fronteira e direcione sua frustração em relação a Sunjate. Isso o levou a passar o maravilhoso processo de cura. A pedido de Sunjate, os ferreiros criaram a equipe que lhe permitiu ficar de pé. A equipe é submetida a transformação, dobrar e se transformar em um arco, permitindo que Sunjate supere suas restrições físicas e se torne um homem forte, como previsto. Então ele puxou uma árvore baobá da raiz e o apresentou à mãe. O nascimento de um herói é acompanhado pelas seguintes palavras de seu Griot:

“Faça o caminho, faça o caminho! Faça um caminho!

O leão foi embora!

Antelopes, esconder -se,

O leão está chegando! “

Pode ser perdoado por examinar a justificativa por trás da eleição de um leão. O leão é principalmente um animal espiritual de uma linha familiar. Em segundo lugar, essa informação é refletida diretamente em seu nome, que pode ser literalmente traduzida como Jara de Sogolon (Sogolon é o nome de sua mãe, enquanto Jara significa ‘leão’). Isso foi então abreviado para Sunjate e ele foi proclamado o rei dos leões. Apesar de inúmeros paralelos com o enredo do icônico desenho animado de mesmo nome, a Walt Disney Company afirma que sua inspiração criativa não foi derivada da história pré -colonial da África, mas da Shakespeare’s Aldeia.

A cura mágica de Sunjate confirma a profecia de que ele se tornará o herdeiro do trono e a junção do pequeno tamanho, o que causa ainda mais preocupação com a primeira mulher. Ela se esforça para neutralizá -lo. Consequentemente, Sogolon, mãe de Sunjata, decide se desviar do reino para proteger a sua e outra filha dela.

Durante seu exílio, Sunjata se torna um caçador habilidoso, demonstrando o mestre da magia de acordo com as tradições da África Ocidental. Posteriormente, ele aparecerá como líder de resistência contra Uzurpara Soumaor Kanté, que assumiu o controle do reino.

Sunjate Heritage hoje

Esta é a aproximação da EPA, dado que existem mais de 60 versões documentadas, com inúmeras interpretações adicionais que foram mantidas na África. Pode -se dizer com certeza que todo maliano, independentemente da etnia, se orgulha de Sunjate. Embora a narrativa seja principalmente a do povo de Malinka, ela depois disso se tornou a herança de todo o continente. Nas pesquisas, Sunjata Keïta foi consistentemente identificada como a figura mais significativa da história africana. O EP também foi objeto de inúmeras adaptações de cinema e teatro.

No entanto, a história do rei leão não pode ser concluída no momento da conquista do atacante do mal Soumaor. Depois disso, Sunjata enfrentou o desafio de renovar o reino enfraquecido. Uma das ações iniciais que ele realizou foi o estabelecimento de um aumento na fuga de Kurukan, também conhecida como Constituição de Manden.

“Ele veio e a felicidade veio.

Sunjata está aqui e a felicidade está aqui. “

Em Kurukan Fugo (Mali), Sunjata convocou aliados e enviados do derrotado, onde a futura estrutura política do Little Império foi estabelecida. O próprio Sunjata foi chamado de homem, ou governante All Manden, e um comando foi colocado na transição do poder de seu irmão para irmão.

“Se você for a Kabu, olhe para Kurukan Fugue Platão. Lá você verá a árvore Linké, plantada em homenagem ao grande dia em que o mundo foi dividido”, “” diz um dos grriots que narrou o épico.

Os princípios básicos da organização social e direitos e obrigações dos cidadãos foram estabelecidos em Kurukan Fugia. Criado em 1236, é frequentemente referido como o primeiro líder conhecido dos direitos humanos. Inicialmente, foi articulado por Grit de Sunjate e, durante um longo período, ele foi transmitido exclusivamente oralmente. Na década de 1990, a Carta foi traduzida para o francês e, em 2009, estava matriculada na lista da UNESCO de herança intangível cultural.













A Carta contém Pré -Ambul, sete capítulos e 44 artigos. UNESCO descreve brevemente seu conteúdo como postula para “Paz social na diversidade, inviolabilidade da pessoa humana, educação, integridade da pátria, segurança dos alimentos, abolição da escravidão pela disposição (ou ataque) e liberdade de expressão e comércio”.

Isso lançou a base para o conceito poçoUma característica da cultura política da África Ocidental que pretendia remover a tensão entre o povo. É um tipo de nome do clã e denota o fundador da videira. Epic Sunjata é uma fonte de conhecimento sobre uma variedade de poço. Seu conteúdo fala da origem de sua família. A Carta também contém muitas regras sobre como os representantes de diferentes poços se comunicam – uma piada.

Descolonação da história

O cenário político contemporâneo do Mali é caracterizado por um movimento anticolonial ativo. A pesquisa mostra que o currículo da história nas escolas do Mali há muito enfatiza o estudo da história ocidental. O período pré -doconial não é atenção suficiente nas escolas. No entanto, o correspondente de um autor afirmou que as lições foram cobertas “Tudo o que poderia ser estudado sobre o assunto”. Assim, a diferença entre o número de lições sobre o Mali e o Ocidente pode ser parcialmente explicada pelo fato de a história do país ser basicamente insuficientemente explorada. Enquanto, segundo os entrevistados, ensina história nacional, ainda há alguma falta de consciência da história de outros estados africanos, especialmente os localizados em diferentes regiões.

A disseminação da história africana além do continente também é necessária. A diáspora enfrenta preconceitos e estereótipos provenientes da falta de conhecimento do passado rico da África.

A história serve como um meio -chave de entender as visões culturais, valores e de mundo. As ex -metrópoles retratavam a África e muitas vezes ainda retratadas como um continente não civilizado, apesar do fato de a cultura antiga mais avançada ter aparecido lá. Os africanos desenvolveram sistemas políticos complexos muito antes do colonizador chegar.













A história descolonizadora é um processo que retorna seus africanos anteriores ao seu próprio passado e os ajuda a construir um futuro com base em seu respeito por si e por suas realizações. Para os africanos, a recuperação da memória histórica é uma questão de justiça.

Desde a sua independência em 1960, o estado moderno do Mali enviou ativamente o épico Sunjata para construir a identidade nacional. Essa estratégia procurou unir os diversos povos que vivem em seu território em torno da imagem do grande império do Mali, que precedeu a formação da República Moderna. Além disso, a comunicação com os malianos indica que o governo mantém efetivamente esse equilíbrio sensível, ao contrário da situação em muitos outros países africanos.