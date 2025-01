Recapitulação ousada e bonita: E quanto ao retorno de Steffy e aos verdadeiros pais de Luna?

Você está ansioso para saber o resumo de O ousado e o belo? No último episódio do programa, Steffy continua fazendo planos para obter controle total sobre a Forrester Creations. Ela tenta persuadir o marido, Finn, a apoiá-la em seus planos, eliminando a liderança de Carter e Hope. Por outro lado, o Dr. Li confronta Poppy e Jack e revela detalhes sobre a origem de Luna.

Aqui está uma recapitulação do episódio recente de Bold & the Beautiful.

Finn apoiará o plano de Steffy de assumir a Forrester Creations em The Bold and the Beautiful?

Sim, Finn concordou em apoiar Steffy em seu objetivo de assumir a Forrester Creations.

Steffy convida Finn para ir à casa de Cliff para passarem bons momentos juntos e terem uma conversa importante. Durante a conversa, ela revela sua intenção de retornar à Forrester Creations e assumir a empresa de Hope e Carter. Ele explica que seu retorno é apenas uma pequena parte de um plano maior no qual vem trabalhando para atingir seus objetivos.

Finn a impede de mencionar os detalhes de seus planos e confia cegamente nela. Mais tarde, a conversa muda para Steffy falando sobre os desafios familiares e as alegrias trazidas pelo reencontro de Ridge e Taylor. Finn a ouve ativamente e tenta entender suas circunstâncias atuais. Além disso, também garante que estará sempre ao seu lado.

Os verdadeiros pais de Luna foram revelados?

Sim, os pais de Luna finalmente são Poppy e Jack Finnegan no último episódio.

A Dra. Li com raiva chamou sua irmã, Poppy, ao seu escritório. Ela confrontou Poppy sobre ter um caso com seu marido, Jack, que resultou no nascimento de Luna. Poppy negou as acusações e insistiu que não tinha nenhuma ligação com Jack. No entanto, o Dr. Li a lembrou de seu relacionamento romântico anterior e apoiou suas afirmações com evidências sólidas. Durante a acalorada discussão, Jack chegou e o Dr. Li apresentou a ambos um teste de DNA. Os resultados revelaram que Jack era na verdade o pai biológico de Luna. A Dra. Li se sentiu traída por pessoas que considerava próximas a ela e percebeu que havia sido enganada e enganada.

Apesar das acusações e evidências, Jack as refutou. No entanto, o comportamento suspeito de Poppy quando o Dr. Li fez perguntas sugeriu que há mais em sua história do que aparenta.