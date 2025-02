Recomendações para atrações turísticas anti-convencionais em Taiwan, algumas são gentis com comida halal

Taiwan, vivo – Taiwan é agora um dos países do destino turístico de viajantes em vários países, incluindo a Indonésia. Não menos com outros países do Leste Asiático, Taiwan também tem muitas atrações que fazem os turistas estrangeiros retornarem a este lugar para apreciar o meio ambiente.

Leia também: Explosão Dahsyat no Taiwan Shopping Center: 5 Dead, dezenas de feridas

Das atrações turísticas, as cidades naturais, urbanas e antigas, até as caminhadas e os passeios culinários estão completos em Taiwan. Desta vez, a equipe da Viva teve a oportunidade de visitar diretamente Taiwan para explorar a variedade muito interessante de turismo.

A seguir, é apresentada uma recomendação para atrações turísticas e atividades interessantes que podem ser feitas em Taiwan

Leia também: O festival de Taiwan 2025 foi oficialmente aberto, o ano da cobra se tornou um símbolo ilimitado do céu

Flor de cerejeira no templo de Tianyuan

 Cerry Blossom, Taiwan Foto: Viva/ Rizkyya Fajarani Bahar

Leia também: Dê uma olhada na vida de um muçulmano minoritário em Taiwan antes do Ramadã, pode ser Bukber em um Parse Longgang na mesquita de Longgang

Tianyuan Tanya é uma atração turística no norte de Taiwan, que ainda parece bastante nova nos últimos anos. Este lugar é famoso pelas vistas românticas e celestiais das flores de Sakura que dançam ao vento em fevereiro e março. Dependendo do clima, as flores de cereja ao redor de Taiwan começaram a florescer no final de fevereiro e a estação de floração geralmente terminou no início de abril. Dizem que esta cerejeira foi plantada por cem trabalhadores voluntários em 1970. Localizado no distrito de Tamsui, uma nova cidade de Taipei, Taiwan, este templo abriu ao público das 10:00 às 17:00.

Dicas para visitar o templo de Tianyuan:

 Templo de Tianyuan, Taiwan Foto: Viva/ Rizkyya Fajarani Bahar

Usando roupas quentes, considerando que fevereiro, quando as cerejeiras ainda estão no inverno. Use calçados confortáveis, para chegar ao lindo ponto de cereja, é necessário uma viagem bastante difícil, para que sapatos confortáveis, como sapatos, sejam altamente recomendados.

Ao chegar de manhã, cada vez mais à tarde, este local turístico estará mais cheio de visitantes. É melhor chegar aos dias da semana para ficar mais calmo.

Export the Story the Gold Triangle em Zhongzheng New Village, Love, Long

 História da História do Exército Perdido, Taiwan Foto: Viva/ Rizkyya Fajarani Bahar

Durante a Guerra Civil Chinesa, o governo nacionalista renunciou a Taiwan. Uma unidade de Yunnan se recusou a se render, atravessando a fronteira a Mianmar e iniciando uma campanha de guerrilheiros na floresta. Historicamente conhecido como o exército perdido, esse grupo sobreviveu através da guerra, malária e animais selvagens, mantendo suas crenças para reivindicar sua terra natal.

Sob pressão internacional, esse soldado foi enviado para casa em Taiwan em duas ondas. No final de 1953, o primeiro grupo composto por 6.926 soldados foi estabelecido na nova cidade de Zhongzheng, Longang, Taoyuan. Nos últimos 70 anos, Longgang se tornou um centro para pessoas descendentes de Yunnan, Birmânia e Tailândia, que emite um charme multicultural dinâmico.

 História da História do Exército Perdido, Taiwan Foto: Viva/ Rizkyya Fajarani Bahar

Agora, Longang Village tem uma atração especial para os turistas. No Museu do Exército Perdido, claramente os artigos trazidos e usados ​​pelos soldados durante a guerra ocorreram, as antigas fotografias durante a guerra, uma imagem dos eventos durante a guerra, para fazer com que os visitantes se sintam tensão durante a guerra.

Viajar para esta cidade não está apenas ciente da história da guerra, mas também conhece sua comida especial, macarrão de arroz. O macarrão que é feito diretamente antes, liga -se ao molho de peixe, óleo de alho, alho -poró e feijão que torna o sabor mais saboroso.

Além disso, os visitantes também podem usar roupas étnicas da região do Triângulo Dourado, o que é muito típico. Viajando pela cidade, os visitantes encontrarão uma magnífica mesquita de Longgang Taoyuan, cercada por vários restaurantes que servem comida halal.

Centro Nacional de Artes Tradicionais Di Yilan

 Centro Nacional de Artes Tradicionais Di Yilan Foto: Viva/ Rizkyya Fajarani Bahar

Este destino turístico de 24 hectares fica ao lado do belo rio Dongshan em Yilan. Além de celebrar apresentações culturais e de arte, este lugar também oferece um cenário em que artistas performáticos podem mostrar seus trabalhos criativos. A ênfase aqui é na propagação, inovação e renovação das artes tradicionais que são sustentáveis. Os visitantes podem dar uma caminhada tranquila entre as criações de arte, ouvir música elegante e desfrutar de apresentações interessantes de ópera.

Uma das atividades interessantes que podem ser feitas neste local é montar um barco para se mover pelo Parque Aquático do Rio Dongshan. Enquanto circundava o rio artificial, o guia contará a história da formação do rio para um lugar que contém muita história.

No Centro Nacional de Artes Tradicionais, existem vários lugares interessantes para comer e alguns até vendem comida especial Halal, o que torna este lugar muito amigável para turistas muçulmanos.

Aberto das 09:00 às 18:00, existem muitas lojas artesanais de memórias que estão abertas no Centro Nacional de Artes Tradicionais. Além disso, os visitantes também podem ver performances de arte e ópera em determinados momentos com histórias diferentes.

Cachoeira

 Cachoeira Foto: Viva/ Rizkyya Fajarani Bahar

Localizada no distrito de Pingxi, a nova cidade de Taipei, Taiwan, no topo do rio Keelung, Shiphen Waterfall é uma grande cachoeira. A formação de rochas de ambos os lados da cachoeira se opõe ao fluxo de água, por isso é uma característica geológica chamada estrutura anticlina. Niagara Taiwan Cascade apelidou devido ao seu panorama semelhante à cachoeira de Niagara na América do Norte. O magnífico fluxo do rio Salpica quando flui para um lago muito profundo sob a cachoeira.

 Cachoeira Foto: Viva/ Rizkyya Fajarani Bahar

Esta cachoeira fica a cerca de 2 km a nordeste da estação Shiphen, na ferrovia de Taiwan. Durante o verão de 1º de junho a 30 de setembro, o cronograma de abertura do parque é das 09:00 às 18:00, e a última vez que os visitantes entram no parque é às 17:30. Enquanto o ano restante de 1º de outubro a 31 de maio, o cronograma de abertura é das 09h às 17h, e a última vez que os visitantes entram no parque é às 16h30.