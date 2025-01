Reconhecendo as causas do aumento da acidez estomacal (DRGE), a IDI Garut fornece soluções de tratamento

VIVA – Segundo informações do idigarut.orgUma das doenças mais comuns vividas pela maioria dos indonésios é a doença ácida estomacal, também conhecida como DRGE. Sintomas como vômitos e refluxo ácido geralmente indicam esta doença, mas se não forem tratados adequadamente podem causar outros problemas de saúde.

IDI Garut Regency é uma organização como fórum profissional para médicos na Indonésia, fundada em 24 de outubro de 1950. O IDI está empenhado em melhorar a saúde pública através de programas e colaboração com outros setores.

O presidente da filial Garut da Associação de Médicos da Indonésia (IDI) é o Dr. Rizki Safaat Nurahim. Foi nomeado para o período 2021-2024. Rizki expressou sua esperança de que a organização IDI possa melhorar o desempenho e a amizade entre os médicos da Garut Regency, bem como contribuir para o desenvolvimento da saúde na área.

A IDI Garut está fortalecendo a supervisão das autorizações de prática médica para garantir que todo o pessoal médico que opera na área tenha licenças válidas e atenda aos padrões estabelecidos. IDI Garut está atualmente conduzindo pesquisas adicionais sobre as causas da acidez estomacal e medicamentos recomendados para os pacientes.

Quais são as causas da doença ácida estomacal (DRGE)?

Relatado na página. https://idigarut.orgO ácido estomacal, ou doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), pode ser causado por vários fatores que afetam o funcionamento do sistema digestivo. A seguir estão algumas das principais causas da DRGE, que incluem:

1. Existe disfunção do LES

Uma das causas da doença ácida estomacal é a disfunção do LES. Um anel muscular na base do esôfago protege o ácido estomacal e os alimentos do estômago. Se o LES enfraquecer ou não fechar adequadamente, pode ocorrer refluxo ácido.

2. Obesidade ou excesso de peso

A obesidade, também conhecida como excesso de peso, pode aumentar a pressão no estômago e fazer com que o ácido estomacal suba para o esôfago, entre muitos outros problemas de saúde.

3. Existem sintomas de gastroparesia.

A gastroparesia é uma condição médica na qual os músculos do estômago ficam fracos ou irritados, fazendo com que os alimentos permaneçam no estômago por mais tempo do que o normal. Vários fatores podem causar gastroparesia, incluindo diabetes, cirurgia, infecções virais que atacam os nervos e afetam os músculos do estômago e problemas neurológicos.

4. Hábitos alimentares e estilo de vida

Por último, mas não menos importante, a causa da doença ácida estomacal é o estilo de vida. Fatores de estilo de vida e hábitos alimentares. Comer muita comida picante muito rapidamente também pode aumentar o risco de doença de refluxo ácido.

Quais medicamentos são recomendados para tratar a doença ácida estomacal (DRGE)?

A IDI (Associação de Médicos da Indonésia) resumiu vários medicamentos que podem aliviar rapidamente a doença ácida estomacal. Para tratar a doença ácida estomacal (DRGE), vários tipos de medicamentos podem ser recomendados, dependendo do mecanismo de ação e da gravidade dos sintomas. A seguir estão alguns medicamentos comumente usados, que incluem:

1. Medicamento polissilano

O medicamento Polysilane contém simeticona e antiácidos (hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio) para aliviar o inchaço e o desconforto.

2. Medicamento de dupla ação Promag

O médico pode prescrever-lhe o medicamento Promag. A combinação de hidróxido de magnésio, carbonato de cálcio e famotidina no Promag pode neutralizar o ácido estomacal e reduzir a produção de ácido.

3. Medicamento cimetidina

A cimetidina é outro melhor remédio que reduz os níveis de ácido no estômago.

4. Medicamento cisaprida

O último medicamento prescrito pelo médico foi cisaprida. Este medicamento pode tratar ácido estomacal ou úlceras estomacais; A cisaprida é geralmente usada quando outra terapia medicamentosa não é eficaz.

O uso desses medicamentos deve ser baseado na recomendação do médico, principalmente no caso dos IBPs e antagonistas H2, que estão incluídos na classe dos medicamentos pesados. Além do tratamento, mudanças no estilo de vida, como alimentação saudável e evitar gatilhos, também são muito importantes no tratamento da DRGE.