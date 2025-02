Record Neutrino abre a porta em um vídeo inexplorado do universo

E Neutrinoil Energia mais rica nunca viuera capturado Deu Telescópio subaquático que fica fora da costa da Sicília. A descoberta abre a porta para o universo do universoou seja, em um Nova página Dell“Astrofísica das partículas. O resultado é publicidade Na natureza, uma revista que lhe dá uma cobertura. É por causa da cooperação KM3NET E é apresentado em eventos comuns entre Roma, no Instituto Nacional de Física Nuclear, que é um dos fundadores e os principais colaboradores do projeto, Paris com a Científica Nacional de Recherche e Amsterdã com o Instituto Nacional de Física Subatômica.

Notificação da descoberta em conjunto entre Roma, Paris e Amsterdã

Neutrino cósmico, chamado KM3-230213Aha l ‘Recorde energia DE 220 milhões de bilhões de electronvolt (220 da empresa), igual a 20.000 vezes a energia com a qual as partículas são aceleradas no maior acelerador do mundo, o Great Hadron Collider (LHC) CERN. Descoberta Messageria que vem de territórios inexplorados ““ Uma nova janela de observação no espaço“, Paschal Coyle, da CNRS Partículas CNRs em Marselha. No momento de descobrir Coyle coordenou a cooperação KM3NET, que inclui 360 cientistas que, liderados por 68 instituições de 22 países coordenaram partículas CNRs.

A descoberta é Primeira demonstração que são gerados no espaço Neutrina com energia tão alta. O interpretação possível Existem muitos: “Locais de energia extremamente altamente alta o colocam em uma região completamente inexplorada, extremo interesse pela ciência. Observações futuras de outros eventos desse tipo serão usadas para criar uma estrutura clara de interpretação ”, diz Rosa Rabiglione, oficinas de pesquisas nacionais da IA ​​no sul e representante do Escritório de Cooperação KM3NET no momento da descoberta.

Para Giacomo Cuttone, gerente nacional do Hospital Universitário do KM3NET, “Tanta energia não é fácil em nossa galáxia: Novos cenários se abrem“E agora” LA chamar É um entendimento possíveis mecanismos que eles possam ter criado isso ”.

Sem dúvidaEncontramos algo que não esperávamos“, disse Luigi Antonio Fusco, da Universidade de Salerno e Infn, em uma conferência de imprensa on -line organizada pela Nature Magazine”.Abrimos uma nova janela no espaço“Ele acrescentou.”E Quando você abre uma nova janela, você não sabe o que pode encontrar“Adicionou Coyle na mesma conferência de imprensa”. algo que não pode ser previsto” No momento, existem poucos traços, mas para Damien Dornica, da CNRS, “temos quase certeza de que o neutrino não vem da nossa galáxia, mas não sabemos que distância veio”.

Era brilho azulado Detectar partícula, 13 de fevereiro de 2023, mas os cientistas preferiram realizar verificações adicionais de SA Análise de dados funciona insistiu dois anos: Uma vez necessário, no que diz respeito a um evento tão extraordinário. Ver o recorde neutrino era um detector Arca (Pesquisa de astófibras com um cósmico no abismo) Detector de telescópio KM3NET. Essa ferramenta única no mundo está localizada a uma profundidade de 3.450 metros, a cerca de 80 quilômetros da costa de Portopalo Di Capo Passero na Sicília. A Itália desempenha o primeiro papel no Infn no projeto, graças aos fundos do Ministério da Universidade e da Pesquisa e da região da Sicília. Delcope disse que o presidente do Hospital Universitário Luciano Zoccoli, “continuará a crescer”, graças aos meios de fortalecimento reservado das infraestruturas de pesquisa do PNRR.

