Recrutamento do Grupo I a ser concluído até 31 de março: Telangana CM Revanth Reddy

O Ministro-Chefe da Telangana, A. Revanth Reddy, anunciou que o recrutamento de cargos do Grupo I seria concluído até 31 de março de 2025 deste ano, abrindo assim o caminho para o recrutamento de oficiais do Grupo I após 14 anos.

“Realizamos com sucesso o exame do Grupo I, apesar dos obstáculos criados e concluiremos o recrutamento até 31 de março (2025)”, disse Reddy, criticando o Bharat Rashtra Samiti (BRS) por falhar com os desempregados e suas aspirações durante seus dois mandatos no poder. .

O Ministro-Chefe disse que o BRS não realizou um único exame do Grupo I desde que a Telangana foi formada, há 11 anos, e disse que isso reflectia a sua atitude para com os jovens desempregados. “Por outro lado, o governo do Congresso ocupou 55 mil cargos públicos um ano após assumir o poder”, disse ele.

Reddy estava falando depois de distribuir cheques de ₹ 1 lakh cada para aspirantes ao Serviço Civil que tiveram bom desempenho no exame Telangana Civils Mains, em Hyderabad, no domingo (5 de janeiro de 2025). O esquema Rajiv Gandhi Civil Abhayahastham foi lançado pelo governo do Congresso para incentivar os aspirantes ao serviço público.

Ministro-chefe A Revanth Reddy, vice-presidente CM Bhatti Vikramarka, ministro da Agricultura Tummala Nageshwar Rao com aspirantes aos serviços civis que receberam cheques de ₹ 1 lakh cada sob o esquema Rajiv Gandhi Civils Abhaya Hastham, em Hyderabad em 5 de janeiro de 2025. | Crédito da foto: arranjo especial

O Ministro-Chefe disse que o esquema visa encorajar os jovens de Telangana a competir e a conseguir empregos a nível nacional, especialmente na função pública. Disse que o estado de Bihar, apesar de atrasado, forma muitos funcionários públicos e espera que num futuro próximo a juventude de Telangana esteja no topo do país.

Vinte candidatos que limparam a rede receberam cheques de ₹ 1 lakh cada. Ele disse aos aspirantes que não se tratava de assistência financeira, mas sim de um estímulo dado pelo governo. Ele espera que todos que comparecerem à entrevista sejam selecionados para receber os melhores serviços.

O vice-ministro-chefe Bhatti Vikramarka disse que o governo fornecerá albergues em Nova Delhi aos selecionados para a entrevista, para que possam se preparar concentrando-se totalmente no exame.

Vikramarka alegou que o governo anterior do BRS utilizou as minas de Singareni para obter vantagens políticas em vez de trabalhar para colocá-las no mapa internacional. Ele disse que a contribuição dos funcionários da Singareni para Telangana e para o crescimento nacional foi reconhecida apenas pelo governo do Congresso.

O Rajiv Gandhi Civil Abhaya Hastham é apoiado pela Singareni Collieries Company Limted (SCCL). O Ministro da Agricultura, Tummala Nageshwar Rao, o CPI MLA Kunamneni Sambasiva Rao e o presidente do SCCL, N. Balram, também estiveram presentes. Assistência financeira de ₹ 1 lakh é fornecida a cerca de 400 aspirantes que se qualificam para o Main todos os anos. No início de dezembro de 2023, o CM entregou cheques a 135 aspirantes que se qualificaram para o Mains.