Recursos humanos criativos e competitivos são a chave para o RI ser 5 países com a maior economia em 2045

Yakarta, vivo – A Indonésia precisa melhorar a qualidade dos recursos humanos (recursos humanos) para apoiar o grande objetivo da economia do país em 2045. Porque a economia indonésia prevê que é uma das maiores do mundo, graças ao bônus demográfico.

O bônus demográfico, que faz da Indonésia um país com a maior população produtiva de idade. Para aproveitar esse potencial, é necessário desenvolver recursos humanos criativos, inovadores e globais.

Ao entrar no ano novo de 2025, a sala de aula criativa da Indonésia pela primeira vez foi realizada em Yakarta. Este evento tem como objetivo desenvolver recursos humanos criativos e globais competitivos.

Carregando a música “Creative Shore”, este evento foi realizado no Dreamville Beach Club, Pantai Indah Kapuk 2, Yakarta e quase 100 participantes compareceram, a maioria dos quais jovens da Indonésia. Essa atividade também visa criar uma comunidade criativa inclusiva para quem deseja desenvolver, expandir a rede e abrir várias novas oportunidades.

Como mencionado acima, a Indonésia deve ser um dos cinco países da maior economia do mundo em 2045, graças ao bônus demográfico. Naquele ano, previu -se que até 213 milhões de indonésios teriam uma idade produtiva.

A visão do “ouro da Indonésia” que leva à melhoria da economia será alcançada se a Indonésia puder maximizar o potencial de recursos humanos criativos, saudáveis ​​e globais. Isso foi transmitido por Glenn Harrison, chefe da sala de aula criativa da Indonésia.

“Através da sala de aula criativa da Indonésia, temos uma ótima missão para construir uma comunidade de aprendizado criativo e inclusivo, e temos um forte impulso para continuar atualizando para que eles possam competir”, disse ele como citado em um comunicado à imprensa, na quinta -feira , quinta, quinta, quinta, quinta, quinta, quinta -feira, 30 de janeiro de 2025.

“Embora seja a primeira vez que foi comemorado, ficamos muito felizes em ver o entusiasmo dos participantes que queriam vir e participar ativamente de várias sessões. Também realmente apreciamos os palestrantes que querem passar tempo no meio do ônibus Compartilhando com os participantes “, disse Glenn.

Os palestrantes nesta atividade vêm de várias origens, incluindo jovens empresários, criadores de conteúdo, advogados e profissionais superiores no setor bancário. Eles incluem Abibayu (criador de conteúdo e vice -presidente de raça social), Hutomo Joe (durante), Edward Rimba (Untold), Graciella Anastasia (estúdio VOC) e muito mais.

Cada palestrante compartilha conhecimento sobre várias questões importantes, como estratégias de marca, design criativo e desenvolvimento de negócios para jovens.

Como um dos palestrantes, Roni Timothy, fundador da Veshome, espera que essa atividade possa inspirar os jovens indonésios a continuarem melhorando sua competência e preparar recursos humanos mais altos. “Através das atividades criativas da sala de aula criativa da Indonésia, esperamos dar à luz e inspirar cada vez mais jovens indonésios que se atrevem a sonhar, criativo e sede de continuar melhorando o auto -competência, a fim de preparar recursos humanos superiores e competir no Areia mundial em várias indústrias “, disse ele.

“No futuro, teremos rotineiramente a sala de aula criativa da Indonésia para alcançar mais indivíduos e colaborar com várias partes para criar impactos positivos para os jovens indonésios”, acrescentou Roni.