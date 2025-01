Recuse-se a esquecer! Isto é um vestígio do desafio de Israel ao acordo de cessar-fogo.

Gaza, AO VIVO – (EN) Após 15 meses de guerra de Israel contra Gaza, que devastou o território e matou pelo menos 46.800 palestinianos, Gaza irá finalmente ter algum descanso.

Leia também: O cessar-fogo em Gaza entrará em vigor no domingo às 08h30 locais

Um acordo de cessar-fogo foi alcançado entre o Hamas e Israel após negociações mediadas conjuntamente entre o Catar, o Egito e os Estados Unidos em Doha, no Catar.

O acordo, anunciado na quarta-feira, 15 de janeiro, entrará em vigor no domingo, 19 de janeiro, e inclui a cessação gradual das hostilidades, a libertação de reféns e a troca de prisioneiros.

Leia também: Israel libertará 95 palestinos amanhã, um deles filha de um importante líder do Hamas

Historicamente, porém, Israel tem um longo historial de violação de acordos de cessar-fogo na Palestina e, mais recentemente, no Líbano.

Abaixo está uma série de registros de violações relatadas do acordo de cessar-fogo por Israel na Palestina e seus territórios aliados. Mundo TRT:

Leia também: O Ministro das Relações Exteriores de Israel apoia o cessar-fogo em Gaza, eis o porquê

 Militares VIVA: Civis palestinos estão sendo mantidos reféns por soldados israelenses

1º de dezembro de 2024

Israel violou o acordo de cessar-fogo entre os militares israelitas e o Hezbollah quase 300 vezes no primeiro mês do acordo.

O exército israelita continua a violar diariamente o acordo de cessar-fogo, com destruição generalizada de casas e aldeias no sul do Líbano, sob o pretexto de atacar posições do Hezbollah.

Nos termos do cessar-fogo de 27 de Novembro de 2024, Israel deve retirar as suas tropas a sul da Linha Azul – a fronteira de facto – por etapas, enquanto o exército libanês se posicionará no sul do Líbano num período de 60 dias.

2 de novembro de 2023

Durante uma pausa humanitária acordada de quatro dias, o chefe militar de Tel Aviv aprovou um plano de operações para retomar a ofensiva terrestre em Gaza.

Durante o período de cessar-fogo, Israel compromete-se a não atacar ou prender ninguém em toda a Faixa de Gaza.

Na verdade, Israel violou o acordo de cessar-fogo durante a pausa humanitária ao disparar contra palestinianos no norte de Gaza.

Israel distribuiu avisos proibindo os palestinos de regressarem à zona norte de Gaza.

As tropas israelenses afirmam que a área é uma zona de combate.

Pelo menos dois palestinos foram mortos em disparos de tropas israelenses. Outras 11 pessoas ficaram feridas ao tentar entrar no norte de Gaza.

3 de agosto de 2014

 Militar VIVA: Forças Palestinas do Hamas

Em 1º de agosto de 2014, Israel e o Hamas concordaram com um cessar-fogo humanitário de 72 horas que entraria em vigor às 8h daquele dia.

O acordo surgiu três semanas depois de Israel ter lançado a sua ofensiva militar em Gaza, fazendo com que milhares de palestinianos procurassem refúgio em abrigos.

Imediatamente após saberem da iminente pausa humanitária, os habitantes de Gaza prepararam-se para regressar às suas casas durante o planeado fim da guerra.

Mas em Rafah, a cidade mais a sul da Faixa de Gaza, um grupo de soldados israelitas que patrulhavam uma área agrícola a oeste da fronteira encontrou um grupo de combatentes do Hamas estacionados ali.

Seguiu-se um tiroteio, resultando na morte de dois soldados israelenses e de um combatente palestino. Os combatentes do Hamas capturaram um oficial israelense, o tenente Hadar Goldin, e o levaram para um túnel.

O que aconteceu a seguir tornou-se um dos episódios mais mortíferos da guerra; O uso intensivo de armas de fogo por Israel, que durou quatro dias e matou centenas de palestinos, destruiu centenas de casas e outros edifícios civis.

4. Novembro de 2012

Israel violou o cessar-fogo informal na quarta-feira, 14 de novembro de 2012, ao matar o comandante militar do Hamas, Ahmed Jabari, num ataque aéreo.

Ahmad Jabari, juntamente com outras seis pessoas, foram mortas em uma série de ataques aéreos israelenses na Faixa de Gaza que atingiram um carro na Cidade de Gaza pouco antes das 16h (14h GMT), quando Israel iniciou operações contra grupos armados.

Jabari foi morto poucas horas depois de receber um projecto de acordo de cessar-fogo permanente com Israel, que inclui mecanismos para manter o cessar-fogo.

Pouco depois, Israel atacou a Faixa de Gaza com mais 20 ataques aéreos, matando mais cinco pessoas, duas delas crianças.

Pelo menos outras 30 pessoas ficaram feridas numa onda de ataques contra alvos em toda a região que atingiu a cidade de Gaza, a cidade de Beit Lahiya, no norte, e a cidade de Khan Yunis, no sul.

5 de junho de 2008

O Egito negociou um cessar-fogo de seis meses entre o Hamas e Israel. No entanto, em Novembro desse ano, Israel lançou um ataque aéreo que matou 6 membros do Hamas e lançou subsequentes ataques israelitas a Gaza até Dezembro de 2008.

Nos termos do acordo mediado pelo Egipto, Israel prometeu parar os ataques aéreos e outros ataques e, em troca, não haveria ataques de foguetes contra Israel a partir de Gaza.

Uma vez implementado o cessar-fogo, Israel começará gradualmente a relaxar o seu bloqueio a Gaza.

Durante a primeira semana do cessar-fogo, militantes da Jihad Islâmica sob o comando do Hamas dispararam foguetes contra Israel em resposta às ações militares israelenses na Cisjordânia ao mesmo tempo.

Em 4 de novembro de 2008, Israel invadiu Gaza, matando seis militantes do Hamas e encerrando efetivamente o cessar-fogo.

Em 20 de dezembro, o Hamas anunciou que não renovaria o cessar-fogo. Israel iniciou a Operação Chumbo Fundido, uma ofensiva terrestre e aérea organizada contra alvos militares e policiais em Gaza controlada pelo Hamas, em 27 de dezembro de 2008, desencadeando o conflito de Gaza de 2008-2009.