Red Mapa luta contra o agente de deportação

O “cartão vermelho” lista conselhos práticos e direitos legais para imigrantes que podem ser encontrados direcionados com agentes federais. Ele recebeu nove milhões de ordens desde que Donald Trump foi selecionado. Miriam Jordan, Cel odencioso da Imigração Nacional do New York Times, descreve esse “excelente momento de ansiedade para os imigrantes e o que o cartão é destinado a imigrantes, grupos e grupos de Trump.



Fonte