Oficiais da RSASTF com os troncos e contrabandistas apreenderam os ataques no distrito de Annamayya e Karnataka.

Em uma grande repressão contra o contrabando de Red Sanders, a Força -Tarefa de Antigirando de Sanders Red Sanders (RSASTF) prendeu na quinta -feira oito operações de contrabando interestadual e confiscou seis toneladas de troncos de sândalo, estimados em torno de ₹ 4,2 milhões de rupias, em Komatoni CheRuvu em Annamayya Distrito. Além dos dez troncos apreendidos da gangue, a Força -Tarefa invadiu uma godown clandestinamente em Karnataka e confiscou 185 troncos adicionais.

A operação também levou ao confisco de um carro e uma motocicleta usada no transporte ilegal de contrabando.

Segundo as autoridades, o grupo de trabalho lançou um ataque em Komatoni Cheruvu em Vearaballi Mandal, no distrito de Annamayya, com base em contribuições de inteligência. Os contrabandistas ficaram presos com as mãos na massa enquanto carregavam recordes de sândalo em um veículo. Houve uma perseguição policial, que resultou na prisão de oito pessoas, enquanto vários outros conseguiram escapar.

Os funcionários do grupo de trabalho revelaram que os contrabandistas presos pertenciam ao distrito de Tiruvannamalai de Tamil Nadu. Atuando em sua confissão, o RSastf, em coordenação com a polícia do distrito de Trupati e a polícia de Karnataka, realizou outra operação perto de Hoskote em Karnataka. Isso levou à descoberta e apreensão de 185 sandaltroes adicionais escondidos perto de Nilgiri Gardens, na cidade de Katiganahalli.

Os funcionários do grupo de trabalho confirmaram que estavam sendo feitos esforços para deter os contrabandistas e autores intelectuais restantes por trás da operação.