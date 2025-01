Rede ilegal de transplante de rim é desmantelada, Ministro da Saúde de Telangana ordena ação estrita

Autoridades de saúde de Telangana, juntamente com a polícia de Rachakonda, desmantelaram um negócio ilegal de transplante de rim que operava no Hospital Alakananda, uma instalação privada em Saroor Nagar, Kothapet, no distrito de Rangareddy. A operação veio à tona depois que uma denúncia anônima levou as autoridades a investigar o hospital, que funcionava sem a devida autorização.

O escândalo teria envolvido médicos de outros estados, incluindo Karnataka e Tamil Nadu, que foram atraídos com incentivos financeiros para realizar transplantes renais ilegais em colaboração com funcionários do hospital. O oficial médico e de saúde do distrito de Rangareddy (DMHO), Venkateshwar Rao, confirmou que durante uma inspeção, quatro pessoas foram encontradas no hospital, dois doadores de rim e dois receptores, todos de Karnataka e Tamil Nadu. “Quando questionados, afirmaram que estavam sendo submetidos a uma cirurgia de apendicite. “Nós os transferimos para o Hospital Gandhi para receber melhores cuidados médicos”, revelou ele.

Reagindo ao incidente, o Ministro da Saúde, C. Damodar Raja Narasimha, disse que tais práticas ilegais não seriam toleradas na profissão médica, que é considerada sagrada. Ordenou ações rigorosas contra os médicos, a direção hospitalar e outros envolvidos na fraude, garantindo que sejam punidos de acordo com a lei.

O Ministro também convocou altos funcionários da saúde para analisarem os detalhes do caso e instruiu os comités do grupo de trabalho, já criados ao abrigo da Lei dos Estabelecimentos Clínicos, a intensificarem as inspecções aos hospitais privados. Reiterou a necessidade de estes comités funcionarem com mais rigor para evitar incidentes semelhantes no futuro.

Além disso, o Ministro ordenou que altos funcionários da polícia monitorizassem de perto os hospitais em busca de sinais de actividades ilegais. Uma investigação completa do caso do Hospital Alakananda foi ordenada e um relatório completo será apresentado rapidamente, de acordo com um comunicado do departamento de saúde.