Redução nuclear, fim do conflito na Ucrânia e cortes massivos de impostos: principais conclusões do discurso de Donald Trump em Davos

O novo líder dos EUA delineou as suas prioridades externas e internas ao Fórum Económico Mundial

O presidente dos EUA, Donald Trump, falou no Fórum Econômico Mundial em Davos por teleconferência na quinta-feira, poucos dias após assumir o cargo. Ele usou seu discurso para prometer um “revolução do bom senso” dizendo a um público de líderes empresariais, formuladores de políticas, acadêmicos e inovadores para agir “velocidade sem precedentes” reverter as políticas de seu antecessor Joe Biden.

Aqui estão algumas conclusões importantes de seu discurso.

Parar a inflação

Trump começou prometendo confrontar o “caos econômico” causada por Biden “políticas falhadas.”

“Nos últimos quatro anos, o nosso governo acumulou 8 biliões de dólares em gastos deficitários e impôs restrições energéticas devastadoras, regulamentações paralisantes e impostos ocultos como nunca antes”, afirmou. Trump disse.

Ele afirmou que havia instruído seu gabinete a “reunir todos os poderes à sua disposição” vencer a inflação e reduzir o custo de vida. Ele prometeu passar “o maior corte de impostos da história americana”, incluindo “enorme” benefícios para trabalhadores e famílias e fabricantes e produtores nacionais.

O fim do conflito ucraniano, encontro com Putin

Estão em curso esforços para garantir um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, disse Trump, alegando que Kiev está “pronto para negociar.” Ele chamou a Ucrânia de conflito “um campo de matança absoluto”, declarando que é “é hora de acabar.”

Trump também reiterou sua disposição de se reunir com o presidente russo, Vladimir Putin “breve” discutir a situação.

O presidente dos EUA destacou que a China pode ajudar a acabar com o conflito. “Eles têm muito poder sobre essa situação”, Trump disse ao fórum, dizendo que prevê um bom relacionamento com Pequim.

Ele também apelou à Arábia Saudita e à OPEP para que reduzissem os preços globais do petróleo. “Se o preço caísse, a guerra russo-ucraniana iria parar imediatamente” ele disse.













Discussões sobre a redução da energia nuclear

Trump disse que também conversaria com a China e a Rússia sobre a redução dos seus arsenais nucleares.

“Queremos ver se podemos desnuclearizar e acho que é muito possível”, ele disse e acrescentou que seria “uma coisa incrível para o planeta.”

Trump afirmou ter discutido a redução do estoque nuclear com Putin durante seu primeiro mandato e disse que a China “Eu iria.”

Impostos baixos ou taxas altas

Trump emitiu um alerta às empresas de todo o mundo: ou fabricam o seu produto nos EUA ou enfrentam tarifas.

“Minha mensagem para todas as empresas do mundo é muito simples. Venha fabricar seu produto na América e nós lhe daremos um dos impostos mais baixos de qualquer nação do planeta.” ele disse. Ele prometeu que os impostos corporativos seriam ainda mais baixos do que durante seu primeiro mandato como presidente.

Se as empresas optarem por não fabricar os seus produtos na América, “então você simplesmente terá que pagar a tarifa”, Trump disse. Os direitos sobre esses produtos serão “direcionar centenas de bilhões de dólares e até trilhões de dólares para nosso tesouro para fortalecer nossa economia e pagar nossa dívida”, ele acrescentou.













Urgência energética

Trump disse que sua declaração sobre “emergência energética nacional” isso ajudaria “desbloquear ouro líquido” petróleo sob os pés dos americanos.

Ele indicou sua interrupção “ridículo e incrivelmente desperdiçador” New Deal Verde, retirada dos EUA do “unilateral” O acordo climático de Paris, bem como o fim do mandato dos veículos eléctricos, são passos necessários para atingir os seus objectivos.

Segurança fronteiriça

Trump saudou sua ordem executiva declarando-a “fronteira nacional extraordinária”, com o objectivo de reprimir a imigração ilegal.

Tropas da ativa do Exército dos EUA e da Guarda Nacional já foram enviadas para a fronteira e agora estão “recusa de invasão”, ele comentou.

“Não permitiremos que nosso território seja violado” ele afirmou.

Dois sexos e sem censura

“Nosso governo não rotulará mais o discurso de seus próprios cidadãos como desinformação ou desinformação”, Trump disse, anunciando que sua ordem executiva tratava de censura “liberdade de expressão salva na América.”

Ao mesmo tempo, Trump elogiou a sua ordem de “acabar com todo o absurdo discriminatório sobre diversidade, igualdade e inclusão”. Ele repetiu os comentários do seu discurso inaugural de que a política oficial americana era esta “Existem apenas dois sexos, masculino e feminino.”

“Não teremos homens participando de esportes femininos, e as cirurgias transgênero, que estão na moda, acontecerão muito raramente”, afirmou. ele disse.