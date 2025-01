Refeições nutritivas gratuitas a partir de amanhã, 190 cozinhas prontas para funcionar

Jacarta – O Chefe do Gabinete Jurídico e de Relações Públicas da Agência Nacional de Nutrição (BGN), Lalu Muhammad Iwan Mahardan, disse que o programa de Refeições Nutritivas Gratuitas (MBG) terá início na segunda-feira, 6 de janeiro de 2025.

Ele disse que 190 pontos de cozinha estarão prontos para funcionar para atender às necessidades nutricionais ou chamados de Unidades de Atendimento de Conformidade Nutricional (SPPG).

O SPPG é a unidade implementadora do programa de refeições nutritivas gratuitas e tem a tarefa de fornecer alimentos aos beneficiários do programa. Com um total de 190 cozinhas espalhadas por diversas regiões.

 Teste de refeições nutritivas gratuitas para alunos do ensino primário (SD) em Cipayung, leste de Jacarta

“De acordo com os dados, 190 localidades do SPPG estão prontas para operar a partir de 6 de janeiro de 2025”, disse Lalu em seu comunicado datado de domingo, 5 de janeiro de 2025.

Existem alguns dados sobre centenas de pontos de cozinha espalhados por várias províncias. A partir de Java Ocidental, Aceh, Bali, Banten, DIY, Jacarta, Gorontalo, Java Central, Java Oriental.

Nas províncias de Banten e DIY existem três pontos de cozinha e em Aceh seis pontos. Enquanto isso, cinco cozinhas estão prontas para começar em Jacarta e 57 na província de Java Ocidental.

“Depois, Kalimantan do Sul, Kalimantan Oriental, Kalimantan Norte, Ilhas Riau, Lampung, Maluku, Maluku Norte, Nusa Tenggara Oriental, Papua Ocidental e Papua Sul”, disse Lalu.

“Em seguida, Riau, Sulawesi Ocidental, Sulawesi Sul, Sulawesi Sudeste, Sulawesi Norte, Sumatra Ocidental e Sumatra Norte”, continuou ele.